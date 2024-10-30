Четири пловдивски отбора на 1/4-финал в "домашното" Държавно първенство по тенис за мъже и жени

© На кортовете на ТК "Локомотив" до градския стадион "Пловдив" се изиграха осминафиналите на Държавното отборно първенство по тенис за мъже и жени. Надпреварата от календара на БФТенис е с награден фонд от 10 хиляди лева.



Мъже, 1/8-финали:



№1 ТК "Черно море Елит" 2, гр.Варна – ТК "Кристи" 2, гр.Дряново 2:0



ТК "Асеновград" 1, гр.Асеновград – №6 ТК "НСА" 1, гр. София 2:0



№4 ТК "Локомотив 1929" 1, София – ТК "Фаворит" 1, гр.Пазарджик 2:1



ТК "Плевен 90" 1, гр.Плевен – №11 ТК "Левски" 1, гр.София 2:0



№5 ТК "Некст Про" 1, Пловдив – ТК "15:40" 1, гр.София 2:0



№3 ТК "НСА" 2 – ТК "Пловдив 1981" 2, гр.Пловдив 2:0



№12 ТК "Диана" 1, гр.София – №7 ТК "Кристи" 1, гр.Дряново 2:1



ТК "Локомотив" 1, гр.Пловдив – №2 ТК "Локо 98" 1, гр.Пловдив 2:1



Мъже, 1/4-финали:



№1 ТК "Черно море Елит" 2, гр.Варна – ТК "Асеновград" 1, гр.Асеновград



№4 ТК "Локомотив 1929" 1, София – ТК "Плевен 90" 1, гр.Плевен



№3 ТК "НСА" 2,гр София – №5 ТК "Некст Про" 1, Пловдив



№3 ТК "НСА" 2 – ТК "Пловдив 1981" 2, гр.Пловдив 2:0



№12 ТК "Диана" 1, гр.София – ТК "Локомотив" 1, гр.Пловдив



Жени, 1/8-финали:



№1 ТК "Дема" 1, гр.София – ТК "Изида" 1, гр.Добрич 2:0



ТК "Локомотив" 2, гр.Пловдив – ТК "Добротица" 1, гр. Добрич 2:0



ТК "15:40" 2, гр.София – №4 ТК "Левски" 3, гр.София 2:0



ТК "НСА" 2, гр.София – №7 ТК "Локомотив 1929" 2, София 2:0



ТК "Авеню" 2, гр.Бургас – №6 ТК "Дема" 2, гр.София 2:1



ТК "Плевен 90" 1, гр.Плевен – №3 ТК "Академия Йорданови" 1, София 2:0



№5 ТК "НСА" 1, гр.София – ТК "15:40" 3, гр.София 2:0



№2 ТК "Вектор Тенис Спорт" 2, гр.София – ТК "МГ Спорт" 1, София 2:0



Жени, 1/4-финали:



№1 ТК "Дема" 1, гр.София – ТК "Локомотив" 2, гр.Пловдив



ТК "15:40" 2, гр.София – ТК "НСА" 2, гр.София



ТК "Плевен 90" 1, гр.Плевен – ТК "Авеню" 2, гр.Бургас



№2 ТК "Вектор Тенис Спорт" 2, гр.София – №5 ТК "НСА" 1, гр.София