Пловдивски клуб стана държавен шампион по тенис при 14-годишните

© Пловдивският клуб "Макс Про 2020" триумфира с титлата на Държавното отборно първенство по тенис за юноши до 14-годишна възраст в Свиленград. Надпреварата от календара на БФТенис се проведе на базата на ТК "Свиленград".



Във финалната среща ТК "Макс Про 2020" (Пловдив) спечели с 3:1 победи срещу ТК "Раковски Бомел 9" (Враца).



Бруно Дженев – Филип Ненчев 6:2, 7:6(5)



Якоб Ясин – Борислав Гергинов 6:1, 6:0



Александър Борисов – Владимир Стоименов 0:6, 3:6



Давид Златански – Микаел Иванов 6:1, 6:2



В мач за третото място ТК "Изида", гр.Добрич се наложи с 3:2 победи над ТК "Малееви", гр.София.



Николай Рачев – Иван Илиев 6:2, 6:4



Камен Иванов – Чавдар Рагин 6:2, 6:1



Даниел Палмър – Симеон Ганев 3:6, 0:6



Матей Иванов – Йоан Огойски 3:6, 4:6



Николай Рачев/Камен Иванов – Чавдар Рагин/Симеон Ганев 6:3, 7:5



Турнирен директор на първенството беше Красимира Цингова, а главен съдия Глория Стоянова.