ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Спортните новини: Днес (17) | Вчера (18)
Пловдивски клуб стана държавен шампион по тенис при 14-годишните
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:47Коментари (0)260
©
Пловдивският клуб "Макс Про 2020" триумфира с титлата на Държавното отборно първенство по тенис за юноши до 14-годишна възраст в Свиленград. Надпреварата от календара на БФТенис се проведе на базата на ТК "Свиленград".

Във финалната среща ТК "Макс Про 2020" (Пловдив) спечели с 3:1 победи срещу ТК "Раковски Бомел 9" (Враца).

Бруно Дженев – Филип Ненчев 6:2, 7:6(5)

Якоб Ясин – Борислав Гергинов 6:1, 6:0

Александър Борисов – Владимир Стоименов 0:6, 3:6

Давид Златански – Микаел Иванов 6:1, 6:2

В мач за третото място ТК "Изида", гр.Добрич се наложи с 3:2 победи над ТК "Малееви", гр.София.

Николай Рачев – Иван Илиев 6:2, 6:4

Камен Иванов – Чавдар Рагин 6:2, 6:1

Даниел Палмър – Симеон Ганев 3:6, 0:6

Матей Иванов – Йоан Огойски 3:6, 4:6

Николай Рачев/Камен Иванов – Чавдар Рагин/Симеон Ганев 6:3, 7:5

Турнирен директор на първенството беше Красимира Цингова, а главен съдия Глория Стоянова.
Още по темата: общо новини по темата: 820
01.09.2025
28.08.2025
27.08.2025
13.08.2025
08.08.2025
07.08.2025
предишна страница [ 1/137 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Юношите на Марица с 3 победи и равенство по време на лагер в Несебър
 Академик (Пловдив) и Балкан размениха домакинствата си, първият мач ще е в Ботевград
 БФС отряза Ботев и Левски: Началният час остава непроменен
 Спортният директор на Добруджа: Тепърва ще печелим точки там, където никой не очаква
 Привържениците на Ботев: Поредно безумие!
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: