Пловдивчанка загуби в Колумбия след 2-часова битка на корта

© Instagram Гергана Топалова допусна поражение във втория кръг на квалификациите на WTA 125 турнира в Кали (Колумбия) с награден фонд 115 хиляди долара.



Поставената под №5 пловдивчанка загуби от втората поставена в пресявките рускиня Анастасия Золотарева с 2:6, 6:4, 6:2. Двубоят продължи два часа и 3 минути.



Топалова спечели убедително първия сет, но във втория допусна два пробива и съперничката й изравни. В третата решителна част рускинята стартира с ранен брейк и взе аванс от 3:0, след което с нова серия от три поредни части затвори мача.



Пловдивчанката, която победи в първия кръг представителката на Бразилия Ребека Перейра с 6:0, 6:3, все пак заработи 4 точки за световната ранглиста.