ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Спортните новини: Днес (12) | Вчера (15)
Пловдивчанин се размина с финал в Турция
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:53Коментари (0)172
©
Националът на България за Купа "Дейвис“ Янаки Милев отпадна на полуфиналите на двойки на турнира по тенис на клей в турския курорт Анталия с награден фонд 15 хиляди долара.

Милев и Феликс Мишкър (Великобритания) отстъпиха пред водачите в схемата Марко Максимович и Стефан Попович (Сърбия) с 3:6, 1:6 за 56 минути на корта.

Пловдивчанинът и британецът поведоха с 2:0, но загубиха шест от следващите седем гейма в първия сет. Във втората част те взеха само един гейм и приключиха участието си в турнира.

21-годишният Милев за последно игра за титла при дуетите във веригата на Международната федерация ITF в началото на октомври. Тогава в испанския град Сарагоса тенисистът на ТК Локо-98 (Пловдив) заслужи общо пети трофей в кариерата си на двойки и първи за сезона.
Още по темата: общо новини по темата: 874
13.11.2025
12.11.2025
10.11.2025
06.11.2025
05.11.2025
05.11.2025
предишна страница [ 1/146 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Вицешампионът Локомотив излиза за тежка битка срещу ЦСКА в София
 Славчо Шоколаров пропуска дербито срещу Атлетик (Куклен), още 6-ма от Асеновец със сериозни проблеми
 Жребият размина Локо и Ботев в полуфиналите от турнира за ветерани на "Лаута"
 Честито! 60-годишен юбилей отбелязва една от изявените фигури в пловдивския футбол
 Пловдивчанин дебютира за мъжкия отбор на Милан, лъсна грозна лъжа на БФС
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: