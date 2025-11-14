Пловдивчанин се размина с финал в Турция

© Националът на България за Купа "Дейвис“ Янаки Милев отпадна на полуфиналите на двойки на турнира по тенис на клей в турския курорт Анталия с награден фонд 15 хиляди долара.



Милев и Феликс Мишкър (Великобритания) отстъпиха пред водачите в схемата Марко Максимович и Стефан Попович (Сърбия) с 3:6, 1:6 за 56 минути на корта.



Пловдивчанинът и британецът поведоха с 2:0, но загубиха шест от следващите седем гейма в първия сет. Във втората част те взеха само един гейм и приключиха участието си в турнира.



21-годишният Милев за последно игра за титла при дуетите във веригата на Международната федерация ITF в началото на октомври. Тогава в испанския град Сарагоса тенисистът на ТК Локо-98 (Пловдив) заслужи общо пети трофей в кариерата си на двойки и първи за сезона.