21-годишен пловдивчанин победи №105 в света, постави личен рекорд

© Националът на България за Купа "Дейвис" Янаки Милев изигра великолепен мач и се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнира на клей от сериите "Чалънджър" в Бон (Германия) с награден фонд 91 250 евро.



Пловдивчанинът победи с 6:2, 2:6, 6:2 №3 в основната схема и №105 в световната ранглиста Елмер Мьолер (Дания). Двубоят продължи 2 чаас и 12 минути.



21-годишният Милев поведе с 3:0 в първия сет, а след още един пробив в края го спечели с 6:2. Във втората част Янаки поведе с 2:1, но загуби следващите пет гейма за 2:6. Нашето момче поведе с 2:0 в третата решаваща част, допусна изравняване при 2:2, но спечели следващите четири гейма за крайното 6:2.



Националът елиминира в предишния кръг Нийлс МакДоналд (Германия), който е настоящ шампион за юноши от "Ролан Гарос". Преди това Янаки постигна и две победи в квалификациите.



С прекрасното си представяне на турнира Янаки Милев заработи 16 точки за световната ранглиста, а за място на полуфиналите ще играе срещу Тимофей Скатов (Казахстан).



Това ще бъде първи четвъртфинал за Милев на сингъл на турнири от сериите "Чалънджър".