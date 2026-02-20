ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Спортните новини: Днес (4) | Вчера (7)
Пловдивски тенисисти са на четвъртфинал в Турция
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:13Коментари (0)211
©
Пловдивските тенисисти и национали на България за Купа "Дейвис" - Илиян Радулов и Янаки Милев, се класираха за четвъртфиналите на сингъл на турнира на клей в турския курорт Анталия с награден фонд 15 хиляди долара. 

Радулов се наложи с 6:4, 6:3 над поставения под №5 руснак Андрей Чепелев. Срещата продължи 1 час и 45 минути.

20-годишният пловдивчанин започна силно и поведе с 2:0 в първия сет. Той допусна обрат до 2:3, но при 4:4 спечели два поредни гейма и затвори частта при 6:4. Във втория сет Радулов изоставаше с 3:4, но реализира серия от три поредни гейма и стигна до крайния успех.

В спор за място на полуфиналите Радулов ще се изправи срещу победителя от двубоя между Джаникола Мизази (Италия) и Антони Фабр (Франция).

Янаки Милев също записа победа във втория кръг, след като се наложи с 6:4, 6:4 срещу словака Андрей Мартин. Двубоят продължи 1 час и 44 минути.

21-годишният тенисист на ТК Локо-98 (Пловдив) поведе с 4:1 по пътя към успеха в първия сет. Във втората част Янаки милев спечели три поредни гейма – от 0:1 до 3:1 – и запази преднината си до крайното 6:4.

На четвъртфиналите Милев ще играе срещу поставения под №3 Чезар Крецу (Румъния).
Още по темата: общо новини по темата: 915
18.02.2026
18.02.2026
16.02.2026
08.02.2026
07.02.2026
06.02.2026
предишна страница [ 1/153 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Честито! Двукратен носител на приза "Футболист №1 на Локомотив" празнува днес юбилей
 Легенда на Ботев: Чудя се как Херо се нави да поеме отбора
 Локомотив Пловдив на полуфинал за Купата срещу шампиона, Академик отпадна
 Една година мина - вижте как изглежда сега стадион "Локомотив"
 Страхотно! България си гарантира медал от европейското по стрелба с лък в Пловдив
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: