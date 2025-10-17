ИЗПРАТИ НОВИНА
Спортните новини:
Димитър Кузманов срази бивш №39 в света
Автор: Екип Plovdiv24.bg 17:11Коментари (0)41
©
Пловдивчанинът Димитър Кузманов - Мико се класира за полуфиналите на сингъл на тенис турнира от сериите "Чалънджър 50" на твърди кортове в Херсонисос (Гърция) с награден фонд 54 хиляди евро. 

Поставеният под №4 Кузманов победи квалификанта Раду Албот (Молдова) с 6:2, 7:5. Срещата продължи 2 часа и 12 минути.

32-годишният рекордьор на България по победи за Купа "Дейвис" направи три пробива по пътя си към успеха в първия сет, а във втората част преодоля пасив от 2:5 и със серия от пет поредни гейма стигна до обрат и до крайния успех.

За Димитър Кузманов това е втора победа в общо осем мача срещу Албот. Трябва да се отбележи, че молдовецът е достигал до 39-а позиция в световната ранглиста. С успеха пловдивчанинът заработи 14 точки за световната ранглиста, в която в момента заема 258-ата позиция.

Мико ще играе в спор за място на финала срещу Максим Мърва (Чехия), с когото ще се срещне за първи път на корта.

За Димитър Кузманов това ще бъде първи полуфинал от турнир "Чалънджър" в Роаян (Франция) през юни, когато загуби на финала.
