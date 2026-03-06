Димитър Кузманов - Мико се класира за полуфиналите на турнира от сериите ATP Challenger Tour в Херсонисос, Гърция. Надпреварата е на твърда настилка и е с награден фонд от 56 700 евро.
Рекордьорът на България по победи за Купа "Дейвис" е поставен под №8 в основната схема. Той разгроми на четвъртфиналите водача в схемата Лоренцо Джустино (Италия) с 6:1, 6:1. Срещата продължи 82 минути.
32-годишният Кузманов поведе с 5:0 по пътя към победата в първия сет. Втората ракета на България след безспорния номер едно Григор Димитров продължи да доминира и във втората част и след три пробива я спечели с 6:1.
На полуфиналите Димитър Кузманов ще играе срещу Хари Венделкен (Великобритания).
