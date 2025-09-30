ИЗПРАТИ НОВИНА
30 българчета ще играят във втория кръг на турнир от Тенис Европа в Пловдив
30 родни тенисисти (23 юноши и 7 девойки) ще играят във втория кръг на сингъл на турнира до 14 години от трета категория на Тенис Европа в Пловдив. Надпреварата се провежда на базата на ТК "Локомотив" до градския стадион "Пловдив". 

Победи от българчетата постигнаха 14 юноши и 5 девойки.

Директно от втория кръг при юношите ще започнат №1 Мартин Валеов, №2 Бруно Дженев, №3 Стелиян Даракев, №10 Стефан Телкеджиев, №11 Александър Борисов, №12 Стоян Паяков, №14 Емил Алексиев, №16 Кирил Хинков и Самуил Пиронков, а при девойките №1 Нина Нокова и №2 Зара Минева.

Резултати от първия ден:

Юноши, 1-кръг:

Ясен Бошков – Александру-Себастиан Енеа (Румъния) 6:4, 6:4

Калоян Гайдаджиев – Даниел Златин 6:1, 6:0

Виктор Георгиев – Александър Чичилов 6:3, 6:0

Андрей Грозданов – Ноа Андрес (Румъния) 6:1, 6:4

Борис Радков – Марио Любенов (Швейцария) 6:1, 6:0

Филип Ненчев – Давид Томашевич (Сърбия) 6:2, 6:3

Андрей Илев – Джихан Мустафа 6:0, 6:2

Борислав Гергинов – Еван Илчев 6:3, 4:6, 6:4

Владислав Димитриев – Дарин Мунтеану (Румъния) 6:0, 6:0

Кристиан Петков – Александър Малчанов 6:1, 6:2

Александър Гендов – Олексий Улятовски (Украйна) 7:5, 6:2

Георги Димитров – Райън Бахлул 6:1, 6:0

Христо Рашков – Панайотис Чарнидис (Гърция) 6:4, 7:6

Иван Илиев – Веселин Стоев 6:0, 6:4

Теодор Цветанов – Несил Савран (Турция) 1:6, 2:6

Девойки, 1-кръг:

№3 Симона Попова – Анна Мухина (Украйна) 6:3, 6:0

Карла Бързакова – №4 София Синкевич (Украйна) 3:6, 6:4, 7:6

Пламена Кукенска – София Войкулеску (Румъния) 6:0, 6:2

Каталина Йовчева – Ерин Паунова 6:0, 6:0

Лора Георгиева – Ева Ангелова 6:1, 6:1

Рая Карабова – №7 Ребека Йонина (Румъния) 1:6, 1:6

Цветина Кирчева – Ана Чимпан (Румъния) 1:6, 0:6

Даная Цанкова – №5 Никола Юрукова (Полша) 3:6, 1:6

Каролина Будикянова – Наташа Клешч (Полша) 2:6, 0:6

Юлия Соловеева – №6 София Стойца (Румъния) 1:6, 0:6

Миа Илчева – Мария Ставар (Румъния) 1:6, 2:6

Вивиан Бесалева – №8 Ниа Николов (Германия) 1:6, 2:6

Рая Найденова – Антония Евдочимова (Румъния) 3:6, 2:6
