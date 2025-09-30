30 българчета ще играят във втория кръг на турнир от Тенис Европа в Пловдив

© 30 родни тенисисти (23 юноши и 7 девойки) ще играят във втория кръг на сингъл на турнира до 14 години от трета категория на Тенис Европа в Пловдив. Надпреварата се провежда на базата на ТК "Локомотив" до градския стадион "Пловдив".



Победи от българчетата постигнаха 14 юноши и 5 девойки.



Директно от втория кръг при юношите ще започнат №1 Мартин Валеов, №2 Бруно Дженев, №3 Стелиян Даракев, №10 Стефан Телкеджиев, №11 Александър Борисов, №12 Стоян Паяков, №14 Емил Алексиев, №16 Кирил Хинков и Самуил Пиронков, а при девойките №1 Нина Нокова и №2 Зара Минева.



Резултати от първия ден:



Юноши, 1-кръг:



Ясен Бошков – Александру-Себастиан Енеа (Румъния) 6:4, 6:4



Калоян Гайдаджиев – Даниел Златин 6:1, 6:0



Виктор Георгиев – Александър Чичилов 6:3, 6:0



Андрей Грозданов – Ноа Андрес (Румъния) 6:1, 6:4



Борис Радков – Марио Любенов (Швейцария) 6:1, 6:0



Филип Ненчев – Давид Томашевич (Сърбия) 6:2, 6:3



Андрей Илев – Джихан Мустафа 6:0, 6:2



Борислав Гергинов – Еван Илчев 6:3, 4:6, 6:4



Владислав Димитриев – Дарин Мунтеану (Румъния) 6:0, 6:0



Кристиан Петков – Александър Малчанов 6:1, 6:2



Александър Гендов – Олексий Улятовски (Украйна) 7:5, 6:2



Георги Димитров – Райън Бахлул 6:1, 6:0



Христо Рашков – Панайотис Чарнидис (Гърция) 6:4, 7:6



Иван Илиев – Веселин Стоев 6:0, 6:4



Теодор Цветанов – Несил Савран (Турция) 1:6, 2:6



Девойки, 1-кръг:



№3 Симона Попова – Анна Мухина (Украйна) 6:3, 6:0



Карла Бързакова – №4 София Синкевич (Украйна) 3:6, 6:4, 7:6



Пламена Кукенска – София Войкулеску (Румъния) 6:0, 6:2



Каталина Йовчева – Ерин Паунова 6:0, 6:0



Лора Георгиева – Ева Ангелова 6:1, 6:1



Рая Карабова – №7 Ребека Йонина (Румъния) 1:6, 1:6



Цветина Кирчева – Ана Чимпан (Румъния) 1:6, 0:6



Даная Цанкова – №5 Никола Юрукова (Полша) 3:6, 1:6



Каролина Будикянова – Наташа Клешч (Полша) 2:6, 0:6



Юлия Соловеева – №6 София Стойца (Румъния) 1:6, 0:6



Миа Илчева – Мария Ставар (Румъния) 1:6, 2:6



Вивиан Бесалева – №8 Ниа Николов (Германия) 1:6, 2:6



Рая Найденова – Антония Евдочимова (Румъния) 3:6, 2:6