30 българчета ще играят във втория кръг на турнир от Тенис Европа в Пловдив

30 родни тенисисти (23 юноши и 7 девойки) ще играят във втория кръг на сингъл на турнира до 14 години от трета категория на Тенис Европа в Пловдив. Надпреварата се провежда на базата на ТК "Локомотив" до градския стадион "Пловдив".
©
Победи от българчетата постигнаха 14 юноши и 5 девойки.
Директно от втория кръг при юношите ще започнат №1 Мартин Валеов, №2 Бруно Дженев, №3 Стелиян Даракев, №10 Стефан Телкеджиев, №11 Александър Борисов, №12 Стоян Паяков, №14 Емил Алексиев, №16 Кирил Хинков и Самуил Пиронков, а при девойките №1 Нина Нокова и №2 Зара Минева.
Резултати от първия ден:
Юноши, 1-кръг:
Ясен Бошков – Александру-Себастиан Енеа (Румъния) 6:4, 6:4
Калоян Гайдаджиев – Даниел Златин 6:1, 6:0
Виктор Георгиев – Александър Чичилов 6:3, 6:0
Андрей Грозданов – Ноа Андрес (Румъния) 6:1, 6:4
Борис Радков – Марио Любенов (Швейцария) 6:1, 6:0
Филип Ненчев – Давид Томашевич (Сърбия) 6:2, 6:3
Андрей Илев – Джихан Мустафа 6:0, 6:2
Борислав Гергинов – Еван Илчев 6:3, 4:6, 6:4
Владислав Димитриев – Дарин Мунтеану (Румъния) 6:0, 6:0
Кристиан Петков – Александър Малчанов 6:1, 6:2
Александър Гендов – Олексий Улятовски (Украйна) 7:5, 6:2
Георги Димитров – Райън Бахлул 6:1, 6:0
Христо Рашков – Панайотис Чарнидис (Гърция) 6:4, 7:6
Иван Илиев – Веселин Стоев 6:0, 6:4
Теодор Цветанов – Несил Савран (Турция) 1:6, 2:6
Девойки, 1-кръг:
№3 Симона Попова – Анна Мухина (Украйна) 6:3, 6:0
Карла Бързакова – №4 София Синкевич (Украйна) 3:6, 6:4, 7:6
Пламена Кукенска – София Войкулеску (Румъния) 6:0, 6:2
Каталина Йовчева – Ерин Паунова 6:0, 6:0
Лора Георгиева – Ева Ангелова 6:1, 6:1
Рая Карабова – №7 Ребека Йонина (Румъния) 1:6, 1:6
Цветина Кирчева – Ана Чимпан (Румъния) 1:6, 0:6
Даная Цанкова – №5 Никола Юрукова (Полша) 3:6, 1:6
Каролина Будикянова – Наташа Клешч (Полша) 2:6, 0:6
Юлия Соловеева – №6 София Стойца (Румъния) 1:6, 0:6
Миа Илчева – Мария Ставар (Румъния) 1:6, 2:6
Вивиан Бесалева – №8 Ниа Николов (Германия) 1:6, 2:6
Рая Найденова – Антония Евдочимова (Румъния) 3:6, 2:6