ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Спортните новини: Днес (12) | Вчера (9)
Три пловдивчанчета започват финалите на известен турнир в академията на Рафа Надал
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:03Коментари (0)106
©
Осем български таланти ще започнат днес участието си в международните финали от веригата "Kinder+" в "Рафа Надал Академи" в Майорка, Испания. За девети пореден път България участва в тази надпревара.

В групата са 2 момчета и едно момиче от пловдивския ТК "Макс Про 2020", а един от треньорите на деветимата наши таланти е Серафим Грозев, който е главен треньор на въпросния пловдивски клуб.

В календара на БФТ за 2025 година се проведоха 9 турнира във възрастовата група до 10 г. и 5 турнира във възрастовата група до 12 г. Първите двама от Мастърс турнирите при момчетата и момичетата до 10 и 12 г. пък се класираха за международните финали. 

Ето българските представители на турнира:

Момчетата до 10 г.: Красимир Ангарски (ТК "Левски", гр.София) и Красимир Мартинов (ТК "Бароко Спорт", гр.София).

Момичетата до 10 г.: Мария Милкова (ТК "Велто", гр.Варна) и Петрея Гугуманова (ТК "Малееви", гр.София).

Момчета до 12 г.: Максим Табаков (ТК "Макс Про 2020", гр.Пловдив) и Александър Гендов (ТК "Макс Про 2020", гр.Пловдив).

Момичетата до 12 г.: Татиана Чушева (ТК "Августа Траяна", гр.Стара Загора) Никол Бюлбюлева (ТК "Макс Про 2020", гр.Пловдив).

Треньори на българчета на турнира са Марсел Радев и Серафим Грозев, който е главен треньор в пловдивския ТК "Макс Про 2020".
Още по темата: общо новини по темата: 865
31.10.2025
30.10.2025
29.10.2025
28.10.2025
27.10.2025
23.10.2025
предишна страница [ 1/145 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Стефанов за Филипов: Като си се оакал, поне гледай малко да се забършеш! Наумов видя, че може да стане герой за един ден
 Отново излъгаха пловдивчанина Русев за интерконтиненталната титла
 Валери Божинов с два гола за Локо II, синът на Кривия и Аксел също бележат
 Собственикът на Ботев свика общо събрание, ще се избира нов управителен съвет
 Бригада Пловдив: Когато целият свят е срещу теб! Ще крещя от дъното на душата си и с чисто сърце!
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: