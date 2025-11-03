Три пловдивчанчета започват финалите на известен турнир в академията на Рафа Надал

© Осем български таланти ще започнат днес участието си в международните финали от веригата "Kinder+" в "Рафа Надал Академи" в Майорка, Испания. За девети пореден път България участва в тази надпревара.



В групата са 2 момчета и едно момиче от пловдивския ТК "Макс Про 2020", а един от треньорите на деветимата наши таланти е Серафим Грозев, който е главен треньор на въпросния пловдивски клуб.



В календара на БФТ за 2025 година се проведоха 9 турнира във възрастовата група до 10 г. и 5 турнира във възрастовата група до 12 г. Първите двама от Мастърс турнирите при момчетата и момичетата до 10 и 12 г. пък се класираха за международните финали.



Ето българските представители на турнира:



Момчетата до 10 г.: Красимир Ангарски (ТК "Левски", гр.София) и Красимир Мартинов (ТК "Бароко Спорт", гр.София).



Момичетата до 10 г.: Мария Милкова (ТК "Велто", гр.Варна) и Петрея Гугуманова (ТК "Малееви", гр.София).



Момчета до 12 г.: Максим Табаков (ТК "Макс Про 2020", гр.Пловдив) и Александър Гендов (ТК "Макс Про 2020", гр.Пловдив).



Момичетата до 12 г.: Татиана Чушева (ТК "Августа Траяна", гр.Стара Загора) Никол Бюлбюлева (ТК "Макс Про 2020", гр.Пловдив).



