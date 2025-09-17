Труден успех! Над 3 часа бяха необходими на Мико, за да преодолее испанец

© Димитър Кузманов се класира за втория кръг на сингъл на турнира от сериите на "Чалънджър 50" в Търгу Муреш (Румъния). Състезанието е с награден фонд 54 000 долара.



Пловдивчанинът е втора ракета на България в момента е поставен под №3 в основната схема. Той победи със 7:6(3), 4:6, 6:1 Иняки Монтес-Де ла Торе (Испания). Срещата продължи 3 часа и 19 минути.



Във втория кръг рекордьорът на България по победи за Купа "Дейвис" ще се изправи срещу победителя от мача между квалификанта Дан Томеску (Румъния) и Андреа Пичоне (Италия).