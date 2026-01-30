Разгром! Пловдивчанката Елизара Янева не даде дори гейм на италианка

© Елизара Янева продължава впечатляващата си серия от началото на годината, след като се класира за полуфиналите на сингъл на турнира на твърда настилка в зала в Порто (Португалия) с награден фонд 60 хиляди долара.



18-годишната пловдивчанка буквално прегази съперничката си на четвъртфиналите, разгромявайки италианката Лаура Майер с 6:0, 6:0 само за 48 минути игра.



В спор за място на финала Янева ще се изправи утре срещу победителката от двубоя между представителките на домакините Франсиска Жорже и Ангелина Волошчук.



От началото на сезона Елизара Янева вече записа силни резултати — тя стана вицешампионка на турнира в Манчестър (40 хиляди долара награден фонд) и достигна до четвъртфиналите в Лешно (Полша) на надпревара с награден фонд 60 хиляди долара.