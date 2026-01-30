ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Спортните новини: Днес (12) | Вчера (15)
Разгром! Пловдивчанката Елизара Янева не даде дори гейм на италианка
Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:08Коментари (0)295
©
Елизара Янева продължава впечатляващата си серия от началото на годината, след като се класира за полуфиналите на сингъл на турнира на твърда настилка в зала в Порто (Португалия) с награден фонд 60 хиляди долара. 

18-годишната пловдивчанка буквално прегази съперничката си на четвъртфиналите, разгромявайки италианката Лаура Майер с 6:0, 6:0 само за 48 минути игра.

В спор за място на финала Янева ще се изправи утре срещу победителката от двубоя между представителките на домакините Франсиска Жорже и Ангелина Волошчук.

От началото на сезона Елизара Янева вече записа силни резултати — тя стана вицешампионка на турнира в Манчестър (40 хиляди долара награден фонд) и достигна до четвъртфиналите в Лешно (Полша) на надпревара с награден фонд 60 хиляди долара.
Още по темата: общо новини по темата: 905
29.01.2026
29.01.2026
27.01.2026
27.01.2026
26.01.2026
22.01.2026
предишна страница [ 1/151 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Локо пусна билетите за дербито, има и тройни пропуски с голяма отстъпка
 Ботев показа на феновете как да бъдат до отбора във всеки мач на изключително достъпни цени
 Избраха Гидженов за най-добър съдия за 2025 година, Кабаков му стана подгласник
 Реал (М) получи шанс за реванш срещу Бенфика, ето жребия за 1/16-финалите на Шампионска лига
 Локомотив и Академик се разминаха в 1/4-финалите за Купата, но могат да се срещнат на полуфинал
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: