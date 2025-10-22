Елизара Янева стартира с убедителна победа в Италия, всичко приключи за час

© Instagram Елизара Янева стартира с победа в тенис турнира на червени кортове в италианския град Санта Маргерита ди Пула, който е с награден фонд 30 хиляди долара.



18-годишната пловдивчанка е поставена под номер 6 в основната схема. Тя спечели убедително срещу румънката Ева Мария Йонеску с 6:0, 6:2, като двубоят приключи за 61 минути.



През миналата седмица талантливата ни тенисистка триумфира на двойки в друг турнир от ITF в Италия.



Във втория кръг Елизара Янева ще срещне победителката от мача между Лиса Заар (Швеция) и преминалата през квалификациите българка Виктория Велева.