Спортните новини: Днес (11) | Вчера (15)
Елизара Янева стартира с убедителна победа в Италия, всичко приключи за час
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:10Коментари (0)113
© Instagram
Елизара Янева стартира с победа в тенис турнира на червени кортове в италианския град Санта Маргерита ди Пула, който е с награден фонд 30 хиляди долара. 

18-годишната пловдивчанка е поставена под номер 6 в основната схема. Тя спечели убедително срещу румънката Ева Мария Йонеску с 6:0, 6:2, като двубоят приключи за 61 минути.

През миналата седмица талантливата ни тенисистка триумфира на двойки в друг турнир от ITF в Италия.

Във втория кръг Елизара Янева ще срещне победителката от мача между Лиса Заар (Швеция) и преминалата през квалификациите българка Виктория Велева.
Статистика: