Тенчо Тенев: Виждам себе си единствено в ролята на съветник! Сънувам, че ще се върнем на "Тодор Диев"

© След настъпилите промени в треньорския щаб на Спартак Пловдив, клубът обяви, че дългогодишният треньор и любимец на феновете Тенчо Тенев ще се завърне в отбора. Той e част от екипа на Димитър Иванов и e основна опора с богатия си опит.



След извънредна среща вчера ръководството на "гладиаторите" взе решението да гласува пълно доверие на настоящия треньорски щаб. Тандемът ще продължи работата си за постоянно.



Ето какво сподели Тенчо Тенев пред сайта на привържениците на Спартак за своята роля, очакванията си за бъдещето на отбора и незабравимите си спомени, свързани със "синьо-бялата" история.



Г-н Тенев, вече официално обявихме, че ще бъдете част от треньорски тандем в Спартак. Можете ли да разясните на феновете каква ще е Вашата конкретна роля?



В екипа аз съм тук, за да застана зад Митко Иванов и останалите колеги. Ники Николов е кондиционен треньор, Атанас Атанасов отговаря за вратарите, а Георги Какалов съчетава задълженията си в ДЮШ с функцията на помощник-треньор. Благодарение на опита, който имам, целта ми е да бъда опора за треньорския щаб и да им дам вяра във възможностите, които имат - както те, така и самите футболисти. Те са достатъчно кадърен екип, а от моята позиция е по-лесно да се вижда цялата картина и да не им позволявам да се поддават на отрицателни емоции.



Какво наложи решението за треньорски тандем и какви са предимствата му според Вас?



Първоначално ме потърси Димитър Иванов, а след това проведохме разговор и с изпълнителния директор Денис Хасан. Поискаха от мен да застана до треньорския щаб, за да създам нужното спокойствие и атмосфера за работа. Имахме конкретна цел – да спечелим следващите два мача: за Купата с Марица и домакинството на Нефтохимик. Ние наистина сме тандем с Митко Иванов, защото сме заедно от 35 години. Той първо ми беше състезател в Чирпан, а след като игра за ЦСКА, отново беше с мен като треньор на нападателите и помощник-треньор във Вихрен и Ботев Пловдив. В Металик беше старши треньор, когато аз изпълнявах ръководна функция.



Виждате ли себе си като дългосрочно решение за треньорския пост, или по-скоро ще имате съветническа и подпомагаща функция?



На мен ми стига толкова да бъда на треньорския пост. Изисква се много енергия и амбиция, а като виждам Митко колко е израснал, това може само да ме радва и да ми носи увереност в неговите възможности. Определено виждам себе си единствено в ролята на съветник.



Какви са основните задачи пред Вас и колегата Ви в близките месеци?



Най-важно е да стабилизираме отбора. Естествено, че искаме отборът да се пребори за Втора лига и се надявам, че с усилията на всички ще успеем да го постигнем. Трябва да бъдем като едно цяло – футболистите, треньорският състав, аз като човек до тях, ръководството и не на последно място – феновете. Не трябва да подценяваме никой мач. Всеки минал мач е история и най-важен е следващият.



Как оценявате текущото състояние на състава – какви са силните страни и върху какво ще трябва да се работи най-много?



Впечатлен съм от футболистите! Познавах ги по-повърхностно, но ги опознавам през последната седмица. Има много интересни млади футболисти – Сашо Димов, Давор Илиев, Юнаков, Танчев, вратарят Сулев, но много важно е присъствието и на опитните Владимир Айтов, Свилен Щерев, Димо Бакалов, Илиян Йорданов. Това са хора, около които може да се изгради боеспособен състав, който да е в челото на Трета лига. И още Ариф Ферадов, Крис Николов, Гавов... със сигурност ще пропусна някого, но най-важното е да работят, да се развиват и да бъдат единни. Със сигурност в този отбор има играчи, които ще играят в Първа лига – дано да е със Спартак.



Вие сте човек с богат опит в българския футбол – кои са първите Ви спомени, свързани със Спартак Пловдив?



Познавам повечето от шампионския отбор на Спартак. Божидар Митков ми беше треньор в Сопот, Иван Манолов – в Локомотив, а Дими Димов – в Марица. След това, като треньор на Спартак, Иван Манолов беше спортно-технически директор, Мишо Георгиев – изпълнителен директор, а след това и Люси Божилов.



С Дамето Генов сме от Чирпан и уважението между нас е страхотно. Георги Лазаров е страхотен футболист, както и Цоньо Стойнов. Тодор Диев е уникален футболист, не само за мащабите на българския футбол, но и страхотен човек. Играл съм със сина му в Локомотив. Иван Барбов вече във възстановения Спартак, Васко Василев, с когото бяхме треньорски екип. Тобия Момин, Слави Бекриев, Иван Маринов и още много, които със сигурност ще пропусна.



С Георги Дерменджиев сме заедно от юношите на Локомотив. Спартак е нещо много специално за мен. Дал съм всичко, за да може отборът да просперира в годините, в които бях треньор. И досега помня сезоните, в които бях начело. Затова сега отново искам да дам всичко, за да може Спартак да прогресира.



Имате ли любими моменти или личности от историята на Спартак, които Ви вдъхновяват?



Божидар Митков и Георги Лазаров страшно много ми помагаха в треньорската кариера и съм им много благодарен. Забравих да спомена и Христо Дишков, с когото страшно много сме споделяли, говорили и коментирали. Страхотен футболист и човек.



Да се върнем към днешния ден – сигурно сте чули слуховете за нова смяна на треньорския пост?



Смятам, че Димитър Иванов много се е развил като треньор и е надградил. Той заслужава доверие. Промяната е в положителна посока и той е човекът, който може да изведе Спартак на първото място. Чувам слуховете, но за мен Димитър Иванов не трябва да се сменя, а да бъде постоянен старши треньор на Спартак.



Футболистите са се обединили около него, а това е много важно. В трудния момент той успя, заедно с отбора, да се справи с напрежението и да оправдае доверието, което нашите ръководители Динко Миленчев и Денис Хасан ни гласуваха. Сигурен съм, че те ще вземат най-доброто решение за Спартак, защото са основният фактор клубът изобщо да съществува и да се бори за челните места.



Какво бихте искали да кажете на привържениците на Спартак в този момент?



Страшно много съм благодарен и впечатлен от привържениците. Отдавна не бях виждал такова отношение като в последните две срещи. Нека да продължават да обичат и уважават футболистите. Никой не е безгрешен, но трябва да се научим по-бързо да преодоляваме трудните моменти заедно. Привържениците могат много да помогнат на отбора.



Те са важен фактор и нека да продължават по този начин, да бъдем единни. Да обичат и да уважават и треньорите, и футболистите, и да подкрепят ръководството в лицето на президента Динко Миленчев и изпълнителния директор Денис Хасан.



Липсва ли Ви стадион "Тодор Диев"?



Откровено казано – да. Ако трябва да съм честен, сънувам, че ще се върнем там. Сигурен съм, че ако сме на стадион "Тодор Диев“, ще сме по-добри. Там витае специален дух и атмосферата е по-различна. Все едно съм вкъщи на този стадион. Дано да имаме далновидни ръководители на града, които да чуят хората и този стадион да бъде възстановен и да играем мачовете си там. Убеден съм че футболни хора като Атанас Узунов също ги боли, че Спарта не играе мачовете си на стадион "Тодор Диев".