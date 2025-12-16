© виж галерията Собственикът на Спартак (Пловдив) Динко Миленчев, помощник-треньорът Тенчо Тенев, вратарят Владимир Сулев и халфът Ивайло Грибачев уважиха коледния банкет на фенската група "Пиян Кичук".



В официалната клубна страница на "гладиаторите" във Фейсбук публикуваха три снимки, към което добавиха следния текст:



Коледният дух обедини момчетата от "Пиян Кичук“! На своя коледен банкет те имаха честта да празнуват заедно с президента на клуба г-н Динко Миленчев, помощник-треньора Тенчо Тенев, както и футболистите на Спартак Пловдив - вратаря Владимир Сулев и халфа Ивайло Грибачев.



В топла и приятелска атмосфера бяха споделени усмивки, настроение и силен спартаклийски дух, който ни обединява като едно голямо семейство.



Пожелаваме здраве, успехи и още много поводи за радост през новата година!



Само Спартак!