ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Собственикът, треньорът и двама футболисти на Спартак уважиха коледен банкет на феновете
Автор: Стойчо Генов 15:14Коментари (0)908
©
виж галерията
Собственикът на Спартак (Пловдив) Динко Миленчев, помощник-треньорът Тенчо Тенев, вратарят Владимир Сулев и халфът Ивайло Грибачев уважиха коледния банкет на фенската група "Пиян Кичук".

В официалната клубна страница на "гладиаторите" във Фейсбук публикуваха три снимки, към което добавиха следния текст:

Коледният дух обедини момчетата от "Пиян Кичук“! На своя коледен банкет те имаха честта да празнуват заедно с президента на клуба г-н Динко Миленчев, помощник-треньора Тенчо Тенев, както и футболистите на Спартак Пловдив - вратаря Владимир Сулев и халфа Ивайло Грибачев.

В топла и приятелска атмосфера бяха споделени усмивки, настроение и силен спартаклийски дух, който ни обединява като едно голямо семейство.

Пожелаваме здраве, успехи и още много поводи за радост през новата година!

Само Спартак!
Още по темата: общо новини по темата: 82
11.12.2025
10.12.2025
08.12.2025
03.12.2025
02.12.2025
30.11.2025
предишна страница [ 1/14 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 ЦСКА и Левски се прицелиха в пловдивчанин, израснал в школите на Ботев и Спартак
 70 години от първия голям финал на Спартак, игран пред 32 000 зрители в София
 Спартак потвърди 5 контроли по време на зимната подготовка
 ПФК Спартак също реагира на фалшивата новина за Денис Хасан
 ПФК Марица опроверга медийни фантазии за изпълнителния директор на Спартак
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: