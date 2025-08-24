ИЗПРАТИ НОВИНА
Спартак удари дъното в Трета лига, водеше с 2:0, но не издържа 11 минути
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:38Коментари (0)248
Отборът на Спартак (Пловдив) записа твърде разочароващ резултат при гостуването си на Димитровград в мач от 4-ия кръг на Трета лига - Югоизточна група. Синьо-белите завършиха 2:2, след като водеха с 2:0 до 79-ата минута.

Възпитаниците на треньора Костадин Видолов откриха резултата чрез Свилен Щерев, а Никола Гавов реализира дебютния си гол за 0:2.

В 79-ата минута Андреан Стоянов върна надеждите на домакините, вкарвайки за 1:2. Димитър Алексиев донесе бурната радост по трибуните, разписвайки се в последната минута за окончателното 2:2.

По този начин Спартак (Пловдив) остана на последното 19-о място във временното класиране с актив от 2 точки.

Спартак игра в състав:

Владимир Сулев, Александър Юнаков, Ариф Ферадов, Александър Димов, Васил Василев, Владимир Айтов, Герман Петров, Димо Бакалов, Никола Гавов, Свилен Щерев, Кристиян Николов.

Резерви: Берк Алимоллов, Халибрям Кърмаджъ, Тодор Танчев, Петър Иванов, Илиян Йорданов, Кръстьо Милев, Ивайло Вангелов, Ивайло Грибачев.
 Бивш капитан на Локо и 5-кратен шампион с Лудогорец със страхотен дебют за Спартак
 Митко Джоров за създадения втори клуб с името Спартак: Явно думите са едно, а делата - съвсем друго нещо
 Спартак (Пловдив) с официална позиция
