Отборът на Спартак (Пловдив) записа една от най-срамните загуби в своята богата история! Резилът дойде на стадиона в село Милево, където "гладиаторите" бяха разгромени от местния тим Марица със 7:1 в двубой от междинния 32-и кръг на Трета лига - Югоизточна група. Кючукпарижани допускат 7 гола във вратата си за първи път от 31 години насам. През последния сезон на тима в елитната "А" група намиращият се тогавата в криза отбор на Спартак губи с 1:8 от Спартак (Варна).

Първото попадение в Милево падна още във втората минута след рикошет и автогол. Другите голове за домакините отбелязаха Мартин Здравчев (2), Желязко Калинов, Цветелин Петров, Диян Чойнев и Георги Михайлов. Ариф Ферадов бе точен за спартаклии, които изпуснаха и дузпа през второто полувреме при резултат 4:1.

Как от ПФК Спартак реагираха на позорната загуба

Загуба, която боли. 7:1 никога не е лесно да се приеме. Но това е футболът - паденията са част от пътя. Важното е как ще се изправим след тях. Истинските отбори не се познават, когато побеждават, а когато трябва да съберат сили след тежък удар.

Спартак Пловдив ще се върне по-силен. Защото зад този отбор стоят характер, история и хора, които не се отказват.

Главите горе! Подкрепата е най-важна точно сега. Напред и само нагоре!

Феновете на Спартак обаче бяха доста по-крайни в коментара си за позора в Милево

Исторически срам в Милево...

Това не беше просто загуба, а едно от най-тежките крушения в историята на Спартак Пловдив. Резултат, който ни връща десетилетия назад и оставя горчив вкус у всеки, който обича синьо-бялата идея.

Има загуби, които се забравят с края на съдийския сигнал, и такива, които оставят дълбок белег в историята. Това, което се случи в последната сряда на април в Милево, не е просто поражение - това е резултат, който ще тежи на поколения "гладиатори“.

Безмилостната статистика

За да разберем мащаба на това падение, трябва да погледнем цифрите, които рядко лъжат. В цялата записана история на Спартак Пловдив, едва четири пъти отборът е губил с разлика от 6 или повече гола в първенството. Последният подобен случай ни връща към кошмарния сезон 2020/2021, който завърши с болезнено изпадане от Трета лига.

Още по-плашещ е фактът, че за да открием мач, в който сме допуснали 7 или повече попадения, трябва да се върнем 31 години назад. През далечната 1995-а губим с 1:8 от съименниците от Варна, но тогава, макар и в криза, Спартак се състезаваше срещу най-добрите в "А“ група. Днес, допускаме подобно крушение в третото ниво на българския футбол.

Падение, което боли

Да, погледът към класирането казва, че Спартак е в безопасност и точките няма да ни пратят към изпадане. Но футболът не е само математика. Спартак Пловдив е институция, име, което носи тежестта на шампионска история и десетилетия традиции. Подобно отношение и резултат са недопустими за клуб с нашите претенции и минало.

Поздравления за победителите

Колкото и да боли, трябва да бъдем обективни и да поздравим отбора на Марица (Милево). Те изнесоха открит урок по хъс, ефективност и футболна агресия. Домакините показаха, че в спорта няма "малки“ и "големи“, когато на терена излезеш с ясното желание да прегазиш съперника си. Те се възползваха от всяка наша грешка и заслужено триумфираха в този мач.

Ние, като привърженици, винаги ще бъдем зад отбора, но след подобна вечер тишината в съблекалнята трябва да бъде заменена от сериозни изводи. Защото синьо-бялата фланелка не е просто екип - тя е отговорност, която днес бе предадена.