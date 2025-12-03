|
|ПФК Спартак: Всеки скандиран вик, всяко развято знаме ни даваше увереност
|Ръководството на Спартак (Пловдив) използва официалната клубна страница във Фейсбук, за да благодари на привържениците на отбора за подкрепата им в мачовете от есенния дял в Трета лига - Югоизточна група.
Синьо-белите публикуваха няколко снимки, като към тях добавиха следния текст:
Благодарим ви, спартаклии!
Полусезонът беше изпълнен с емоции, борба и незабравими моменти, а вашата подкрепа беше нашата най-голяма сила!
Всеки скандиран вик, всяко развято знаме в името на отбора – всичко това ни даваше увереност и ни напомняше защо се борим на терена.
Вие сте сърцето на Спартак Пловдив!
Сега гледаме смело напред към следващия полусезон. Нека заедно да направим подкрепата още по-мощна, трибуните още по-гласовити, а нашия дом – още по-страшен за съперниците.
Продължаваме ЗАЕДНО!
Един клуб. Едно семейство. СПАРТАК!
