© виж галерията Ръководството на Спартак (Пловдив) използва официалната клубна страница във Фейсбук, за да благодари на привържениците на отбора за подкрепата им в мачовете от есенния дял в Трета лига - Югоизточна група.



Синьо-белите публикуваха няколко снимки, като към тях добавиха следния текст:



Благодарим ви, спартаклии!



Полусезонът беше изпълнен с емоции, борба и незабравими моменти, а вашата подкрепа беше нашата най-голяма сила!



Всеки скандиран вик, всяко развято знаме в името на отбора – всичко това ни даваше увереност и ни напомняше защо се борим на терена.



Вие сте сърцето на Спартак Пловдив!



Сега гледаме смело напред към следващия полусезон. Нека заедно да направим подкрепата още по-мощна, трибуните още по-гласовити, а нашия дом – още по-страшен за съперниците.



Продължаваме ЗАЕДНО!



Един клуб. Едно семейство. СПАРТАК!