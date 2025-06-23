© виж галерията Спартак (Пловдив) започна подготовка за новия сезон. Старши треньорът Костадин Видолов изведе 22 играчи на първото занимание.



Подготовката на "гладиаторите" ще се проведе в Пловдив, като са предвидени и 5 контролни срещи.



Треньорски щаб: Костадин Видолов (старши треньор), Николай Николов (помощник-треньор), Атанас Атанасов (треньор на вратарите)



Група:



Вратари - Георги Милев, Владимир Сулев



Защитници - Васил Василев, Владимир Айтов, Александър Димов, Кристиян Николов, Кръстьо Милев, Герман Петров, Тодор Танчев, Алекс Юнаков



Полузащитници и нападатели - Ангел Димитров, Свилен Щерев, Цветелин Петров, Никола Гавов, Валентин Стоилов, Ариф Ферадов, Давор Илиев, Мартин Славов, Халибрям Кърмаджъ, Никола Вангелов, Божидар Узунов, Мартин Табаков



Напуснали: Тодор Тодоров, Васил Стойчев, Петко Петков, Атанас Стамболов, Александър Колев



Програма за тази седмица:



Понеделник - тренировка



Вторник - двуразови тренировки - 9:15 и 19:00ч.



Сряда - тренировка 9:15ч.



Четвъртък - тренировка 9:15ч.



Петък - двуразови тренировки 9:15 и 19:00ч.



Събота и неделя - почивка