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Спартак започна с 22 футболисти и нов треньорски щаб
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:27Коментари (0)557
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Спартак (Пловдив) започна подготовка за новия сезон. Старши треньорът Костадин Видолов изведе 22 играчи на първото занимание.

Подготовката на "гладиаторите" ще се проведе в Пловдив, като са предвидени и 5 контролни срещи.

Треньорски щаб: Костадин Видолов (старши треньор), Николай Николов (помощник-треньор), Атанас Атанасов (треньор на вратарите)

Група:

Вратари - Георги Милев, Владимир Сулев

Защитници - Васил Василев, Владимир Айтов, Александър Димов, Кристиян Николов, Кръстьо Милев, Герман Петров, Тодор Танчев, Алекс Юнаков

Полузащитници и нападатели - Ангел Димитров, Свилен Щерев, Цветелин Петров, Никола Гавов, Валентин Стоилов, Ариф Ферадов, Давор Илиев, Мартин Славов, Халибрям Кърмаджъ, Никола Вангелов, Божидар Узунов, Мартин Табаков

Напуснали: Тодор Тодоров, Васил Стойчев, Петко Петков, Атанас Стамболов, Александър Колев

Програма за тази седмица:

Понеделник - тренировка

Вторник - двуразови тренировки - 9:15 и 19:00ч.

Сряда - тренировка 9:15ч.

Четвъртък - тренировка 9:15ч.

Петък - двуразови тренировки 9:15 и 19:00ч.

Събота и неделя - почивка
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