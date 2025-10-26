Гол от дузпа на втория капитан донесе първа победа на Спартак на чужд терен

© Спартак (Пловдив) записа първи успех като гост през настоящия сезон, след като се наложи с 1:0 над Гигант (Съединение) в мач от 14-ия кръг на Трета лига - Югоизточна група.



Капитанът на "гладиаторите" в този мач – Свилен Щерев, донесе трите точки с точно изпълнена дузпа през първото полувреме. Както вече информирахме читателите си, титулярният капитан Владимир Айтов е наказан за двубоя в Съединение, заедно с Васил Василев.



Преди това домакините имаха добра възможност за откриване на резултата, но Аурел Мусай не успя след изстрел с глава.



Това бе четвърто поредно поражение за тима, воден от старши треньора Данаил Бачков, след което Гигант се свлече до 10-о място във временното класиране, оставайки с актив от 19 точки. Спартак вече е 9-и с 20 точки.



Следващото предизвикателство пред пловдивчани е голямо – в сряда от 13:30 часа на спортен комплекс "Спартак" тимът приема Славия (София) в 1/16-финал за Купата на България.