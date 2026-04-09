Един от талантливите млади футболисти на Спартак (Пловдив) навършва днес пълнолетие. Става въпрос за Мартин Шишков, който празнува своя 18-и рожден ден. Той бе поздравен от сайта на привържениците на "синьо-белите".

"Днес Мартин навлиза в света на големите не само в живота, но и на терена. След като записа своя официален дебют за първия отбор при победата над Раковски, му пожелаваме това да е само началото на един дълъг и успешен път с екипа на "гладиаторите“. Нека днешният мач срещу Созопол бъде най-добрият подарък - с нов силен старт, мъжка игра и още една победа, която да празнуваме заедно на стадиона", написаха по този повод привържениците на "гладиаторите.

Спартак приема Созопол в двубой от 29-ия кръг на Трета лига - Югоизточна група, който започва в 17,00 часа на градския стадион "Пловдив".

Ако пловдивчани успеят да спечелят трите точки, това ще бъде първият случай от началото на сезона, в който отборът записва две поредни победи в първенството.