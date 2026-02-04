Спартак покани феновете на организирано пътуване до Нова Загора, цената е 10 евро

© Каним всички привърженици на ПФК "Спартак Пловдив“ 1947 да се съберем заедно на клубната база, откъдето организирано ще потеглим за гостуването срещу Загорец (Нова Загора). Това обявиха от ПФК Спартак в официалната си страница във Фейсбук.



Ето какво още информираха "гладиаторите" относно първия официален двубой за 2026 година:



Сборен пункт: клубната база



Събиране: 10:30 ч.



Тръгване: точно в 11:00 ч.



Дата на мача: 14 февруари



Начален час: 14:00 ч.



Стадион: "Загорец“, гр. Нова Загора



Това е първият мач на Спартак през пролетния дял на Югоизточна Трета лига – нека започнем силно и покажем, че сме единни още от базата!



Записване до: 9 февруари (понеделник)



Цена: 10 евро



Записване: на лично съобщение или телефон: 0878 13 13 55



Да се съберем, да тръгнем заедно и да напълним сектора за гости!



Всички в Нова Загора! Само Спартак!