Спартак покани феновете на организирано пътуване до Нова Загора, цената е 10 евро
Автор: Стойчо Генов 13:21Коментари (0)196
©
Каним всички привърженици на ПФК "Спартак Пловдив“ 1947 да се съберем заедно на клубната база, откъдето организирано ще потеглим за гостуването срещу Загорец (Нова Загора). Това обявиха от ПФК Спартак в официалната си страница във Фейсбук.

Ето какво още информираха "гладиаторите" относно първия официален двубой за 2026 година:

Сборен пункт: клубната база

Събиране: 10:30 ч.

Тръгване: точно в 11:00 ч.

Дата на мача: 14 февруари

Начален час: 14:00 ч.

Стадион: "Загорец“, гр. Нова Загора

Това е първият мач на Спартак през пролетния дял на Югоизточна Трета лига – нека започнем силно и покажем, че сме единни още от базата!

Записване до: 9 февруари (понеделник)

Цена: 10 евро

Записване: на лично съобщение или телефон: 0878 13 13 55

Да се съберем, да тръгнем заедно и да напълним сектора за гости!

Всички в Нова Загора! Само Спартак!
