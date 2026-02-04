|
|Спартак покани феновете на организирано пътуване до Нова Загора, цената е 10 евро
Каним всички привърженици на ПФК "Спартак Пловдив“ 1947 да се съберем заедно на клубната база, откъдето организирано ще потеглим за гостуването срещу Загорец (Нова Загора). Това обявиха от ПФК Спартак в официалната си страница във Фейсбук.
Ето какво още информираха "гладиаторите" относно първия официален двубой за 2026 година:
Сборен пункт: клубната база
Събиране: 10:30 ч.
Тръгване: точно в 11:00 ч.
Дата на мача: 14 февруари
Начален час: 14:00 ч.
Стадион: "Загорец“, гр. Нова Загора
Това е първият мач на Спартак през пролетния дял на Югоизточна Трета лига – нека започнем силно и покажем, че сме единни още от базата!
Записване до: 9 февруари (понеделник)
Цена: 10 евро
Записване: на лично съобщение или телефон: 0878 13 13 55
Да се съберем, да тръгнем заедно и да напълним сектора за гости!
Всички в Нова Загора! Само Спартак!
