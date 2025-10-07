Честито на треньора на Спартак - авторът на най-бързия гол във Вечното дерби

© Личен празник днес отбелязва настоящият треньор на Спартак (Пловдив) Димитър Иванов. Специалистът навършва 56 години. Той влиза в историята на българския футбол като автор на най-бързото попадение във Вечното дерби между ЦСКА и Левски.



Роден на 7 октомври 1970 година в Елхово, Димитър Иванов започва в родния "Стефан Караджа", а после има щастието да играе при някои от най-изявените родни треньори.



В Чирпан се шлифова при неподражаемия Тенчо Тенев, който благодарение и на ентусиазма на собственика Таньо Вълев успява да сглоби изключително качествен състав. В момента именно Тенчо Тенев помага на Димитър Иванов в треньорския щаб на "гладиаторите".



В Розова долина (Казанлък) пък играе при маестро Евгени Янчовски.



Иванов се сдобива с най-голяма слава след двата си престоя в ЦСКА. Прозорливият Георги Василев го привлича от втородивизионния Чирпан, превръщайки го във важна фигура в тима спечелил домашен дубъл - шампионска титла и Купа на България през сезон 1996/1997 година.



По-късно Василев го иска и в германския Унион (Берлин), но до трансфер така и не се стига... По време на втория си период в ЦСКА, Иванов влиза завинаги в летописите на родния футбол.



На 30 октомври 1999 година, когато начело на Червените вече е наричащият го с характерното Иванчо - Димитър Пенев, той се разписва във вратата на Левски в... 36-ата секунда на дуел, игран на стадион "Българска армия".



През този сезон негов партньор в атака е едно скромно (по думите на носещия номер 8 Иванов) момче - Димитър Бербатов, припомня популярната страница във Фейсбук "Голове, метри, секунди".



Във втората половина на 90-те години на миналия век Димитър Иванов се подвизава и на футболната сцена в Азия, играейки както в китайското, така и в южнокорейското първенство.



След преждевременния край (заради автомобилна катастрофа) на състезателната си дейност, се занимава с треньорство.



Работи в Ботев (Пловдив), Вихрен (Сандански), Елхово, Ямбол, Сливен, Кариана (Ерден), Етър, Ботев (Враца), Тунджа (Ягода), Металик (Сопот), Спартак (Пловдив) ...