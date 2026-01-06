ИЗПРАТИ НОВИНА
Спартак представи зимни попълнения номер 5 и 6
Автор: Стойчо Генов 09:26
©
Спартак (Пловдив) обяви още две нови зимни попълнения в отбора. Това са Димитър Драганов, идващ от втория отбор на Локомотив Пловдив, както и Пламен Цончев, който за последно бе част от Етър (Велико Търново). С тях привлечените футболисти през зимната пауза стават общо 6.

Ето как двамата бяха представени от "синьо-белия" клуб:

Спартак Пловдив официално привлича в състава си Димитър Драганов, който се присъединява към клуба от Локомотив Пловдив II.

Драганов е роден в Пловдив и е юноша на Ботев Пловдив, където преминава през школата и изгражда стабилна футболна основа. През последните сезони защитава цветовете на Локомотив II, където се отличава с постоянство, дисциплина и сериозен прогрес в развитието си.

Той идва в Спартак с амбицията да се наложи в мъжкия футбол и да помогне на отбора със своята енергия, работоспособност и желание за победа.

Ръководството, треньорският щаб и всички спартаклии му пожелават здраве, силен сезон и много успехи с червено-бялата фланелка!

Добре дошъл в Спартак, Димитър!

ПФК Спартак Пловдив с гордост представя новото си опитно попълнение – Пламен Цончев, който се присъединява към отбора от Етър Велико Търново и се завръща там, където вече е оставил своя отпечатък – в синьо-бялата фланелка на Спартак.

С богатия си опит, лидерски качества и безкомпромисна игра, Пламен ще внесе стабилност и увереност в състава на "гладиаторите“. Неговото завръщане е още една важна стъпка в изграждането на силен и боеспособен отбор, готов да се бори за целите си през новия сезон.

Пожелаваме му здраве, много успехи и още паметни моменти със синьо-белия екип!

Добре дошъл отново в Спартак, Пламен!
