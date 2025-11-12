ИЗПРАТИ НОВИНА
Спартак към феновете: Сега повече от всякога имаме нужда от вашите гласове, страст и присъствие на стадиона!
Автор: Стойчо Генов 08:49Коментари (1)450
©
Ръководството на Спартак (Пловдив) използва официалната клубна страница във Фейсбук, за да отправи призив към своите привърженици.

Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса съобщението на "гладиаторите":

СПАРТАК ЕДИН, СПАРТАК ВЕЧЕН!

Фенове на Спартак, вие сте нашата сила!

Вашата подкрепа по трибуните, песните, знамената и енергията, която ни давате – това е сърцето на клуба!

Във всеки мач се борим не само за победата, а и за вас – хората, които никога не спират да вярват.

Сега повече от всякога имаме нужда от вашите гласове, от вашата страст, от вашето присъствие на стадиона!

Елате, изпълнете трибуните, покажете, че Спартак Пловдив има верни фенове!

Заедно можем всичко. Заедно сме Спартак!

Plovdiv24.bg припомня на читателите си, че днес от 14,30 часа Спартак гостува на Марица в градско дерби от втория кръг на турнира за Купата на АФЛ. Двубоят е на изкуствения терен до Английската гимназия, с вход свободен.
То хубаво,ама като се дойде сме свидетели на пиянски (аборигенски) персонажи....няма как да ходя със семейството си на това..
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
