Фенове на Спартак се срещнаха с Денис Хасан, направиха 5 важни предложения

© Фенове на Спартак (Пловдив) проведоха важна среща с изпълнителния директор на клуба Денис Хасан. "Синьо-белите" привърженици се обозначиха като представители на групата "Пиян Кичук" и направиха няколко конструктивни предложения към ръководството на клуба.



Ето какво съобщиха запалянковците по темата:



На срещата обсъдихме важни теми, свързани с подобряване на условията на базата и създаване на още по-добра атмосфера за всички привърженици на отбора.



Нашите предложения към ръководството са:



1. Подобряване на чистотата на трибуните – въвеждане на регулярно почистване преди и след мачове, за да се поддържа базата в добро състояние и да се създава комфорт за зрителите.



2. Монтиране на еко WC – осигуряването на санитарни възли от еко тип ще улесни феновете и ще повиши нивото на организация по време на домакинските срещи.



3. Изграждане на фен зона – специално обособено пространство с възможност за закупуване на напитки (бира, вода) и леки храни, което ще създаде по-приятна атмосфера преди и след мача.



4. Фен артикули – предлагане на клубни артикули (шалове, фланелки, знамена и др.), което ще стимулира идентификацията на привържениците с клуба и ще подпомогне финансово отбора.



5. Обособена зона за най-активните фенове – сектор за организираните и най-шумните привърженици, който ще позволи по-добра координация на подкрепата и ще допринесе за още по-добра атмосфера на стадиона.



Вярваме, че тези стъпки ще допринесат за по-добро преживяване на феновете, ще повишат комфорта на стадиона и ще затвърдят имиджа на Спартак Пловдив като клуб, който уважава и цени своите привърженици.