ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Фенове на Спартак се срещнаха с Денис Хасан, направиха 5 важни предложения
Автор: Стойчо Генов 09:16Коментари (0)583
©
Фенове на Спартак (Пловдив) проведоха важна среща с изпълнителния директор на клуба Денис Хасан. "Синьо-белите" привърженици се обозначиха като представители на групата "Пиян Кичук" и направиха няколко конструктивни предложения към ръководството на клуба.

Ето какво съобщиха запалянковците по темата:

На срещата обсъдихме важни теми, свързани с подобряване на условията на базата и създаване на още по-добра атмосфера за всички привърженици на отбора.

Нашите предложения към ръководството са:

1. Подобряване на чистотата на трибуните – въвеждане на регулярно почистване преди и след мачове, за да се поддържа базата в добро състояние и да се създава комфорт за зрителите.

2. Монтиране на еко WC – осигуряването на санитарни възли от еко тип ще улесни феновете и ще повиши нивото на организация по време на домакинските срещи.

3. Изграждане на фен зона – специално обособено пространство с възможност за закупуване на напитки (бира, вода) и леки храни, което ще създаде по-приятна атмосфера преди и след мача.

4. Фен артикули – предлагане на клубни артикули (шалове, фланелки, знамена и др.), което ще стимулира идентификацията на привържениците с клуба и ще подпомогне финансово отбора.

5. Обособена зона за най-активните фенове – сектор за организираните и най-шумните привърженици, който ще позволи по-добра координация на подкрепата и ще допринесе за още по-добра атмосфера на стадиона.

Вярваме, че тези стъпки ще допринесат за по-добро преживяване на феновете, ще повишат комфорта на стадиона и ще затвърдят имиджа на Спартак Пловдив като клуб, който уважава и цени своите привърженици.
Още по темата: общо новини по темата: 47
02.09.2025
01.09.2025
31.08.2025
29.08.2025
26.08.2025
26.08.2025
предишна страница [ 1/8 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Eдин от най-талантливите играчи в новата история на пловдивския футбол празнува днес
 Марица отстрани Спартак от турнира за Купата на БФС
 Тенчо Тенев: Виждам себе си единствено в ролята на съветник! Сънувам, че ще се върнем на "Тодор Диев"
 Президентът и директорът на Спартак с извънредна среща, взеха важно решение
 ФК Спартак: Донесохме радост на всички, които вярват и подкрепят отбора!
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: