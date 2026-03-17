Ръководството на Спартак (Пловдив) използва официалната клубна страница, за да призове феновете за подкрепа в предстоящото градско дерби срещу втория отбор на Локомотив.

Двубоят от 25-ия кръг на Трета лига - Югоизточна група е в събота (21 март) от 15,00 часа на стадион "Пловдив".

Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса официалното съобщение на "гладиаторите":

Следващ мач за Спартак! Предстои ни ново предизвикателство в Югоизточната Трета лига!

В XXV кръг от първенството Спартак 1947 Пловдив приема отбора на Локомотив II.

Дата: 21 март

Начало: 15:00 ч.

Стадион Пловдив

Нашите гладиатори излизат на терена с една цел – победа!

Елате на стадиона и подкрепете отбора! Вашата подкрепа е нашата сила! Заедно правим Спартак по-силен!

Напред, гладиатори!