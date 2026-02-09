ИЗПРАТИ НОВИНА
Спартак вкара 4 на Левски (Карлово), ръководството благодари на феновете
Автор: Стойчо Генов 10:22Коментари (0)338
©
Спартак победи Левски (Карлово) с 4:2 в последната си контрола преди подновяването на сезона в Трета лига - Югоизточна група. Спарингът се проведе на градския стадион "Пловдив".

В герой за "гладиаторите" се превърна атакуващият халф Халибрям Кърмаджъ, който реализира хеттрик. Четвъртото попадение за домакините бе дело на Пламен Цончев.

Тимът на Левски на два пъти изравняваше резултата чрез Рангел Игнатов и Александър Георгиев.

От ръководството на Спартак благодариха на привържениците, които подкрепяха отбора по време на контролата.

Ето какво написаха от "синьо-белия" клуб:

Благодарим ви, спартаклии!

Сърдечни благодарности към всички фенове на Спартак Пловдив, които подкрепиха отбора по време на контролната среща с Левски Карлово. Вашата подкрепа, енергия и вярност се усещат на терена и дават допълнителна мотивация на играчите.

Заедно сме по-силни – напред, Спартак!
