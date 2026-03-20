Съдийската комисия при Зоналния съвет на БФС - Пловдив обяви нарядите за предстоящите двубои от 25-ия кръг на Трета лига - Югоизточна група.

С най-голям интерес за пловдивските запалянковци се очаква градското дерби между Спартак и втория отбор на Локомотив. То бе поверено на изцяло пловдивска бригада.

Ето всички назначения за мачовете от 25 кръг:

ФК “ Асеновец 2005“ (Асеновград) – ФК “ Димитровград 1947“ (Димитровград)

ГС: Александър Аргиров – Бургас

АС: Теодор Цветков – Пловдив

АС: Янислав Чанев – Бургас

4-ти съдия: Кристиан Хубенов – Пловдив

Делегат: Николай Христов – Бургас

ФК “ Загорец“ (Нова Загора) – ФК “ Нефтохимик 1962“(Бургас)

 ГС: Николай Иванов – Пловдив

АС: Стоян Стоянов – Пловдив

АС: Божидар Тодоров – Пловдив

4-ти съдия: Иван Петров – Ямбол

Делегат: Неделчо Чакъров – Пловдив

ПФК “ Спартак 1947“(Пловдив) – ПФК “ Локомотив 1926 “II (Пловдив)

ГС: Боян Славков – Пловдив

АС: Антоан Миленов – Пловдив

АС: Симеон Сталев – Пловдив

4ти съдия: Андрей Кирев – Пловдив

Делегат: Ивайло Димитров – Пловдив

ПФК “Марица 1921“ (Пловдив) – ОФК “ Хасково“ (Хасково)

ГС: Петър Янков – Стара Загора

АС: Станимир Стоилов – Стара Загора

АС: Лилия Думбалакова – Пловдив

4-ти съдия: Теодора Стоева – Пловдив

Делегат: Христо Христов – Стара Загора 

ОФК “Несебър“ (Несебър) – ФК "Секирово“ (Раковски)

 ГС: Димо Димов – Сливен

АС: Владимир Минчев – Бургас

АС: Денислав Димитров – Сливен

4-ти съдия: Максим Лазаров – Бургас

Делегат: Тихомир Димов – Сливен

ФК “Розова долина" (Казанлък) – ФК “ Раковски" (Раковски)

ГС: Яни Дончев – Ямбол

АС: Димо Стоянов – Бургас

АС: Владимир Григоров – Ямбол

4-ти съдия: Никола Бонев – Стара Загора

Делегат: Николай Костадинов – Ямбол

ФК “ Атлетик“ (Куклен) – ФК" Созопол“ (Созопол)

ГС: Владимир Недялков – Пловдив

АС: Цветан Горанов – Пловдив

АС: Иван Зайков – Пловдив

4-ти съдия: Петър Мечев – Пловдив

Делегат: Тодор Малинов – Пловдив 

ОФК “ Гигант“(Съединение) – ФК “ Родопа Смолян “(Смолян)

ГС: Мюмюн Сар – Бургас

АС: Цветко Гогов – Пловдив

АС: Атанас Атанасов – Пловдив

4-ти съдия: Димитър Базлянков – Пловдив

Делегат: Стефан Димитров – Бургас

ФК "Марица-Милево" (Милево) – ОФК “Левски“(Карлово)

ГС: Петър Аспарухов – Бургас

АС: Ганчо Джевелеков – Бургас

АС: Антон Жеков – Бургас

4-ти съдия: Димитър Жеков – Стара Загора

Делегат: Калчо Домусчиев – Бургас

СК при ЗС на БФС – Пловдив си запазва правото на промени