Изцяло пловдивска бригада ще ръководи градското дерби между Спартак и Локомотив II
С най-голям интерес за пловдивските запалянковци се очаква градското дерби между Спартак и втория отбор на Локомотив. То бе поверено на изцяло пловдивска бригада.
Ето всички назначения за мачовете от 25 кръг:
ФК “ Асеновец 2005“ (Асеновград) – ФК “ Димитровград 1947“ (Димитровград)
ГС: Александър Аргиров – Бургас
АС: Теодор Цветков – Пловдив
АС: Янислав Чанев – Бургас
4-ти съдия: Кристиан Хубенов – Пловдив
Делегат: Николай Христов – Бургас
ФК “ Загорец“ (Нова Загора) – ФК “ Нефтохимик 1962“(Бургас)
ГС: Николай Иванов – Пловдив
АС: Стоян Стоянов – Пловдив
АС: Божидар Тодоров – Пловдив
4-ти съдия: Иван Петров – Ямбол
Делегат: Неделчо Чакъров – Пловдив
ПФК “ Спартак 1947“(Пловдив) – ПФК “ Локомотив 1926 “II (Пловдив)
ГС: Боян Славков – Пловдив
АС: Антоан Миленов – Пловдив
АС: Симеон Сталев – Пловдив
4ти съдия: Андрей Кирев – Пловдив
Делегат: Ивайло Димитров – Пловдив
ПФК “Марица 1921“ (Пловдив) – ОФК “ Хасково“ (Хасково)
ГС: Петър Янков – Стара Загора
АС: Станимир Стоилов – Стара Загора
АС: Лилия Думбалакова – Пловдив
4-ти съдия: Теодора Стоева – Пловдив
Делегат: Христо Христов – Стара Загора
ОФК “Несебър“ (Несебър) – ФК "Секирово“ (Раковски)
ГС: Димо Димов – Сливен
АС: Владимир Минчев – Бургас
АС: Денислав Димитров – Сливен
4-ти съдия: Максим Лазаров – Бургас
Делегат: Тихомир Димов – Сливен
ФК “Розова долина" (Казанлък) – ФК “ Раковски" (Раковски)
ГС: Яни Дончев – Ямбол
АС: Димо Стоянов – Бургас
АС: Владимир Григоров – Ямбол
4-ти съдия: Никола Бонев – Стара Загора
Делегат: Николай Костадинов – Ямбол
ФК “ Атлетик“ (Куклен) – ФК" Созопол“ (Созопол)
ГС: Владимир Недялков – Пловдив
АС: Цветан Горанов – Пловдив
АС: Иван Зайков – Пловдив
4-ти съдия: Петър Мечев – Пловдив
Делегат: Тодор Малинов – Пловдив
ОФК “ Гигант“(Съединение) – ФК “ Родопа Смолян “(Смолян)
ГС: Мюмюн Сар – Бургас
АС: Цветко Гогов – Пловдив
АС: Атанас Атанасов – Пловдив
4-ти съдия: Димитър Базлянков – Пловдив
Делегат: Стефан Димитров – Бургас
ФК "Марица-Милево" (Милево) – ОФК “Левски“(Карлово)
ГС: Петър Аспарухов – Бургас
АС: Ганчо Джевелеков – Бургас
АС: Антон Жеков – Бургас
4-ти съдия: Димитър Жеков – Стара Загора
Делегат: Калчо Домусчиев – Бургас
СК при ЗС на БФС – Пловдив си запазва правото на промени
Промени в централната трибуна на "Лаута"! Кой за какво е отговорен - графици и срокове на изпълнение
19.03
