Спортните новини:
ПФК Спартак също реагира на фалшивата новина за Денис Хасан
Автор: Стойчо Генов 12:42Коментари (0)346
©
Ръководството на Спартак (Пловдив) последва примера на съгражданите си от Марица и също излезе с официална позиция относно появилите се спекулации за изпълнителния директор Денис Хасан.

Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса съобщението на "гладиаторите":

Във връзка с появила се изненадваща и недостоверна публикация в спортен сайт, впоследствие разпространена и от други медии, ние – ПФК "Спартак Пловдив“ 1947 и изпълнителният директор на клуба Денис Хасан – заявяваме категорично, че информацията относно предполагаем интерес от страна на ПФК "Марица“ 1921 Пловдив за неговото привличане на ръководна позиция е напълно невярна.

Подобни спекулации са неуместни, лишени от основание и целят единствено да създават евтини медийни интриги. Между двата клуба съществуват коректни и добри взаимоотношения, а опитите да бъдат противопоставяни чрез разпространение на измислени "новини“ са непрофесионални и вредни за футболната среда в Пловдив.

Нито г-н Хасан, нито ръководството на Спартак Пловдив са водили каквито и да било разговори с когото и да е от "Марица“, както и никой представител на медиите не се е свързал с клуба за проверка на информацията, преди тя да бъде публикувана.

Призоваваме привържениците на двата клуба да не обръщат внимание на непроверени публикации и да продължат да подкрепят своите отбори в дух на уважение и феърплей.

ПФК "Спартак Пловдив“ 1947
