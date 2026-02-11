|
|Един от най-известните пловдивски треньори в детско-юношеския футбол празнува днес
Един от най-известните пловдивски треньори в детско-юношеския футбол - Митко Джоров, празнува днес рожден ден. Специалистът навършва 58 години.
©
От началото на годината Джоров започна работа като методист в академията на ПФК Ботев (Пловдив).
Той бе поздравен от привържениците на Спартак (Пловдив) - клубът, в който треньорът работеше в продължение на 4 години.
Ето какво написаха в своя сайт феновете на "гладиаторите":
Честит рожден ден на Митко Джоров!
Днес празнува един от хората, които горят в името на футбола и "Спартак“ Пловдив. Бивш главен треньор в школата ни, методолог и професионалист, Митко Джоров винаги е бил нещо повече за нас.
Той е човекът, чиято енергия на няколко пъти вдъхваше нов живот на фен сайта spartakpd.info. Без неговата инициатива, намревеменна информация и огромния снимков материал, историята ни нямаше да бъде толкова жива и достъпна за всички фенове.
Макар днес да предава опита си на друго място, вярваме, че хората с толкова силно "синьо“ сърце винаги намират пътя обратно към дома (в по-добри времена).
Пожелаваме му здраве, нестихващо вдъхновение и още много професионални победи!
До нови срещи, Митко Джоров и благодаря!
Екипът на Plovdiv24.bg също честити рождения ден на Джоров и му пожелава здраве и успехи в личен и професионален план!
|Още по темата:
|общо новини по темата: 101
|