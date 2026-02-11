Един от най-известните пловдивски треньори в детско-юношеския футбол празнува днес

© Един от най-известните пловдивски треньори в детско-юношеския футбол - Митко Джоров, празнува днес рожден ден. Специалистът навършва 58 години.



От началото на годината Джоров започна работа като методист в академията на ПФК Ботев (Пловдив).



Той бе поздравен от привържениците на Спартак (Пловдив) - клубът, в който треньорът работеше в продължение на 4 години.



Ето какво написаха в своя сайт феновете на "гладиаторите":



Честит рожден ден на Митко Джоров!



Днес празнува един от хората, които горят в името на футбола и "Спартак“ Пловдив. Бивш главен треньор в школата ни, методолог и професионалист, Митко Джоров винаги е бил нещо повече за нас.



Той е човекът, чиято енергия на няколко пъти вдъхваше нов живот на фен сайта spartakpd.info. Без неговата инициатива, намревеменна информация и огромния снимков материал, историята ни нямаше да бъде толкова жива и достъпна за всички фенове.



Макар днес да предава опита си на друго място, вярваме, че хората с толкова силно "синьо“ сърце винаги намират пътя обратно към дома (в по-добри времена).



Пожелаваме му здраве, нестихващо вдъхновение и още много професионални победи!



До нови срещи, Митко Джоров и благодаря!



Екипът на Plovdiv24.bg също честити рождения ден на Джоров и му пожелава здраве и успехи в личен и професионален план!