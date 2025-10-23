|
|БФС - Пловдив глоби Спартак с 500 лв. и наказа клубния шеф Денис Хасан, има санкция и за Локо
На свое заседание Дисциплинарната комисия при Зоналния съвет на БФС - Пловдив наложи следните наказания:
Трета лига - Югоизточна група
Атанас Кръстев (Димитровград) 5-ти жълт картон 1 среща
"А" Областна група
Илия Киряков(Кричим) червен картон 1 среща
Али Сюлейманов(Кричим) червен картон 1 среща
Денис Хасан (Спартак) червен картон 1 среща
Християн Карастойков(Дъбене) червен картон 1 среща
Зонална група "U 17"
Станислав Канин(Царацово) червен картон 1 среща
Георги Георгиев(Спартак) червен картон 1 среща
Мартин Танчев(Карлово) червен картон 1 среща
Станислав Иванов(Берое) червен картон 1 среща
Областна група "U 17"
Иван Дзанев(Секирово) червен картон 1 среща
Петко Плачков(Спартак) червен картон 1 среща
Зонална група "U 15"
Георги Вулджев(Академик) червен картон 1 среща
Атанас Стоянов(Син.камъни) червен картон 1 среща
Областна група "U 14"
Андрей Георгиев (Спартак) червен картон 1 среща
На основание чл.34(1) - 5 - 6 - 2 от Дисциплинарния правилник се налага наказание "Забрана да изпълнява функция" от името на клуба за 1 среща и финансова санкция в размер на 125 лв на г-н Мирослав Банчевски – ОФК"Левски " гр. Карлово.
На основание чл.34(1) - 2 - 5 - 3 от Дисциплинарния правилник се налага имуществена санкция в размер на 50 лева на г-н Господин Мирчев – ОФК "Левски" гр. Карлово.
За не качен видеозапис на футболната среща в електронната платформа, на основание чл.37, ал.1, т. 23 от ДП /2024/2025/ – ДК наказва ПФК "Локомотив 1926“ гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 250 лева.
Във връзка с неизпълнението по чл.28 ал.8 от Наредбата за първенствата и турнирите, се налага имуществена санкция в размер на 500 лева на ПФК " Спартак 1947" гр. Пловдив
