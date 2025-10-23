ИЗПРАТИ НОВИНА
БФС - Пловдив глоби Спартак с 500 лв. и наказа клубния шеф Денис Хасан, има санкция и за Локо
Автор: Стойчо Генов 14:29
На свое заседание Дисциплинарната комисия при Зоналния съвет на БФС - Пловдив наложи следните наказания:

                                         Трета лига - Югоизточна група

Атанас Кръстев (Димитровград)                 5-ти жълт  картон         1 среща  

                                             "А" Областна група

Илия Киряков(Кричим)                                   червен  картон              1 среща

Али Сюлейманов(Кричим)                             червен  картон              1 среща

Денис Хасан (Спартак)                                    червен  картон              1 среща

Християн Карастойков(Дъбене)               червен  картон              1 среща

                                               Зонална група "U 17" 

Станислав Канин(Царацово)                        червен  картон               1 среща 

Георги Георгиев(Спартак)                             червен  картон               1 среща 

Мартин Танчев(Карлово)                               червен  картон               1 среща 

Станислав Иванов(Берое)                             червен  картон               1 среща 

                                               Областна група "U 17" 

Иван Дзанев(Секирово)                                  червен  картон               1 среща 

Петко Плачков(Спартак)                              червен  картон               1 среща 

                                                 Зонална група "U 15" 

Георги Вулджев(Академик)                                 червен  картон               1 среща 

Атанас Стоянов(Син.камъни)                           червен  картон               1 среща 

                                                 Областна група "U 14" 

Андрей Георгиев (Спартак)                                   червен  картон                1 среща 

На основание чл.34(1) - 5 - 6 - 2  от Дисциплинарния правилник се налага наказание "Забрана да изпълнява функция" от името на клуба за 1 среща и финансова санкция в размер на 125 лв на г-н Мирослав Банчевски – ОФК"Левски " гр. Карлово.

На основание чл.34(1) - 2 - 5 - 3  от Дисциплинарния правилник се налага имуществена санкция в размер на 50 лева на г-н Господин Мирчев – ОФК "Левски" гр. Карлово.

За не качен видеозапис на футболната среща в електронната платформа, на основание чл.37, ал.1, т. 23 от ДП /2024/2025/ – ДК наказва ПФК "Локомотив 1926“ гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 250 лева.

Във връзка с неизпълнението по чл.28 ал.8 от Наредбата за първенствата и турнирите, се налага имуществена санкция в размер на 500 лева на ПФК " Спартак 1947" гр. Пловдив
