БФС - Пловдив глоби Спартак с 500 лв. и наказа клубния шеф Денис Хасан, има санкция и за Локо

© На свое заседание Дисциплинарната комисия при Зоналния съвет на БФС - Пловдив наложи следните наказания:



Трета лига - Югоизточна група



Атанас Кръстев (Димитровград) 5-ти жълт картон 1 среща



"А" Областна група



Илия Киряков(Кричим) червен картон 1 среща



Али Сюлейманов(Кричим) червен картон 1 среща



Денис Хасан (Спартак) червен картон 1 среща



Християн Карастойков(Дъбене) червен картон 1 среща



Зонална група "U 17"



Станислав Канин(Царацово) червен картон 1 среща



Георги Георгиев(Спартак) червен картон 1 среща



Мартин Танчев(Карлово) червен картон 1 среща



Станислав Иванов(Берое) червен картон 1 среща



Областна група "U 17"



Иван Дзанев(Секирово) червен картон 1 среща



Петко Плачков(Спартак) червен картон 1 среща



Зонална група "U 15"



Георги Вулджев(Академик) червен картон 1 среща



Атанас Стоянов(Син.камъни) червен картон 1 среща



Областна група "U 14"



Андрей Георгиев (Спартак) червен картон 1 среща



На основание чл.34(1) - 5 - 6 - 2 от Дисциплинарния правилник се налага наказание "Забрана да изпълнява функция" от името на клуба за 1 среща и финансова санкция в размер на 125 лв на г-н Мирослав Банчевски – ОФК"Левски " гр. Карлово.



На основание чл.34(1) - 2 - 5 - 3 от Дисциплинарния правилник се налага имуществена санкция в размер на 50 лева на г-н Господин Мирчев – ОФК "Левски" гр. Карлово.



За не качен видеозапис на футболната среща в електронната платформа, на основание чл.37, ал.1, т. 23 от ДП /2024/2025/ – ДК наказва ПФК "Локомотив 1926“ гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 250 лева.



Във връзка с неизпълнението по чл.28 ал.8 от Наредбата за първенствата и турнирите, се налага имуществена санкция в размер на 500 лева на ПФК " Спартак 1947" гр. Пловдив