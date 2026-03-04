Сподели Сподели
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Само петима привърженици на Спартак (Пловдив) откликнаха на призива на клуба да участват в акция по почистване и освежаване на базата.

Мероприятието се проведе в събота (28 февруари), а днес от ръководството на "гладиаторите" използваха официалната клубна страница във Фейсбук, за да благодарят на феновете.

Ето какво написаха по темата от ПФК Спартак:

Изказваме огромна благодарност на малката ударна група от петима души, които в събота освежиха базата!

Малка на брой, но изключително сплотена и силна група, която показа как с желание и сърце се правят големи неща.

Благодарим ви за труда, енергията и отдадеността!