участват в акция по почистване и освежаване на базата.
Мероприятието се проведе в събота (28 февруари), а днес от ръководството на "гладиаторите" използваха официалната клубна страница във Фейсбук, за да благодарят на феновете.
Ето какво написаха по темата от ПФК Спартак:
Изказваме огромна благодарност на малката ударна група от петима души, които в събота освежиха базата!
Малка на брой, но изключително сплотена и силна група, която показа как с желание и сърце се правят големи неща.
Благодарим ви за труда, енергията и отдадеността!
