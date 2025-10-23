На днешната дата Спартак бие Левски, след което Сираков скандално напуска "сините"

© На днешната дата (23 октомври), но през 1994 година Спартак (Пловдив) записа последната си победа над Левски (София). Мачът от 10-ия кръг на "А" група се играе при непрестанен дъжд на стадион "Пловдив" и завършва 2:1 за "гладиаторите".



Сегашният домакин на Ботев (Пловдив) Георги Чакъров откри резултата в 20-ата минута.



В средата на второто полувреме Наско Сираков шутира, а вратарят Димитър Попов изби топката. Тя обаче попадна в Илиан Илиев, който от трудна позиция вкара за 1:1. След попадението сегашният собственик на Левски Наско Сираков показва среден пръст към феновете, които непрестанно го освиркват и обиждат.



Осем минути преди края на мача Анатоли Тонов с удар по земя изненада вратаря на гостите Здравко Здравков - Фози за крайното 2:1.



След поражението избухва скандал за пари в съблекалнята на Левски, а впоследствие и размяна на остри реплики между Сираков и президента на клуба Томас Лафчис. В крайна сметка Наско Сираков напуска Левски и двубоят срещу Спартак е последен за него със синята фланелка.