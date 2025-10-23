|
|На днешната дата Спартак бие Левски, след което Сираков скандално напуска "сините"
На днешната дата (23 октомври), но през 1994 година Спартак (Пловдив) записа последната си победа над Левски (София). Мачът от 10-ия кръг на "А" група се играе при непрестанен дъжд на стадион "Пловдив" и завършва 2:1 за "гладиаторите".
©
Сегашният домакин на Ботев (Пловдив) Георги Чакъров откри резултата в 20-ата минута.
В средата на второто полувреме Наско Сираков шутира, а вратарят Димитър Попов изби топката. Тя обаче попадна в Илиан Илиев, който от трудна позиция вкара за 1:1. След попадението сегашният собственик на Левски Наско Сираков показва среден пръст към феновете, които непрестанно го освиркват и обиждат.
Осем минути преди края на мача Анатоли Тонов с удар по земя изненада вратаря на гостите Здравко Здравков - Фози за крайното 2:1.
След поражението избухва скандал за пари в съблекалнята на Левски, а впоследствие и размяна на остри реплики между Сираков и президента на клуба Томас Лафчис. В крайна сметка Наско Сираков напуска Левски и двубоят срещу Спартак е последен за него със синята фланелка.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 59
|