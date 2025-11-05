ИЗПРАТИ НОВИНА
Спортните новини: Днес (16) | Вчера (18)
Марица и Спартак си уредиха градско дерби за Купата на АФЛ
Автор: Стойчо Генов 17:22Коментари (0)243
© Plovdiv24.bg
Отборите на Марица и Спартак постигнаха днес убедителни победи в Раковски в мачовете си от първия кръг на областния етап от турнира за Купата на Аматьорската футболна лига. Така двата тима си уредиха пловдивско дерби в следващия кръг.

Спартак разгроми ФК Секирово с 6:0, като бе предвождан от изпълнителния директор на клуба Денис Хасан. Четири гола реализира Давор Илиев, а по веднъж се разписаха Герман Петров и Ивайло Вангелов.

Дебют за представителния тим на "гладиаторите" направиха младоците Георги Ценов, Ясен Благоев, Радостин Дишев и Кристиян Лазаров.

Марица пък се наложи над СФК Раковски с 4:2, също като гост. Попаденията за жълто сините вкараха Николай Хаджиев, Иван Кръстев, Наско Христев и Георги Петков.

Двата гола за домакините бяха дело на бившия футболист на Локомотив (Пловдив), Ботев (Пд) и Марица Петър Атанасов.

Дербито Марица - Спартак от втория кръг ще е на 12 ноември от 14,30 часа, като по силата на жребия домакини са кършиякалии.
