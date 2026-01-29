ИЗПРАТИ НОВИНА
Спартак играе контрола в село Ягода, продължава записването за Нова Загора
Автор: Стойчо Генов 10:13
©
Отборът на Спартак (Пловдив) ще изиграе в събота (31 януари) поредната контрола от своята зимна подготовка. "Гладиаторите" ще гостуват на Розова долина (Казанлък), като спарингът ще се проведе от 13,00 часа на стадион "Тунджа“ в село Ягода.

"Очакваме интересен двубой и нова възможност за проверка на формата на тима", написаха по този повод от ПФК Спартак.

В същото време продължава записването за екскурзията, която фенклуб "Пиян Кичук“ организира за гостуването на Загорец (Нова Загора) от пролетния дял в Трета лига - Югоизточна група.

Мачът е на 14 февруари от 14:00 часа на стадион "Загорец“ в Нова Загора.

Тръгването е в 11:00 часа от клубната база, а крайният срок за записване е на 9 февруари /понеделник/.

"Нека напълним сектора за гости и покажем как се подкрепя Спартак навсякъде! За записване – на тел. 0878 13 13 55. Всички в Нова Загора! Само Спартак!", обявиха организаторите.
Статистика: