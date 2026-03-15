Спартак (Пловдив) загуби от Нефтохимик с 0:1 в среща от 24-ия кръг на Трета лига – Югоизточна група. Двубоят се игра на стадион "Лазур“ в Бургас.Единственото попадение в мача отбеляза Антон Узунов в 52-ата минута."Двубоят беше оспорван, като нашият тим се бори до последния съдийски сигнал, но домакините успяха да реализират единственото попадение в мача и да стигнат до трите точки. Продължаваме напред и гледаме към следващия мач", написаха по този повод от ПФК Спартак.поражението остави "гладиаторите" на осмо място във временното класиране с актив от 32 точки.