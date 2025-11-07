ИЗПРАТИ НОВИНА
Феновете на Спартак: Кметът на Пловдив вечно мълчи! Не ви ли е срам, господа управници?
Автор: Стойчо Генов 09:59Коментари (7)804
© Plovdiv24.bg
Фенклубът на Спартак (Пловдив) използва страницата си във Фейсбук, за да излезе с досна гневна позиция. Тя е насочена основно към кмета на града Костадин Димитров и членовете на общинския съвет.

Привържениците на "гладиаторите" негодуват от липса на финансова помощ за любимия им клуб. Те дават пример с футболен клуб Марица и вчерашната новина от сесията на общински съвет, на която бе подкрепено предложение Община Пловдив да кандидатства за обновяване на базата на ФК "Марица" по Националната програма за споделено финансиране на инвестиционни спортни проекти 2025 г., финансирана от Министерството на младежта и спорта.

Plovdiv24.bg публикува без редакпторска намеса официалната позиция на Фенклуба на Спартак:

ОбС-Пловдив одобри предложение за кандидатстване по програма на Спортното министерство за модернизиране базата на ФК Марица Пловдив за няколко милиона. Няма лошо, подкрепяме като фенове на пловдивския футбол.

Но какво оставя горчилка в привържениците на Спартак. Президентът на Марица обрисува плачевната картинка на стадиона, съгласни сме за което, но нима Спартак не е в много по-незавидна позиция! Спартак няма реално свой дом, играе на базата си, която е в окаяно състояние и плаща наем за нея. Да не говорим, че стотиците деца също нямат нормални условия за игра, няма терени. Нашият стадион "Тодор Диев" е заложник на прословутия пробив и не се знае докога. Това е срамно за отбор като Спартак.

В ОбС се чу изказване, че едва ли не Общината била помогнала на всички други пловдивски отбори само не на Марица. А за Спартак, драги, направихте ли нещо? Защо не казахте за проблемите на Спартак, нас също ни боли!

Марица ползват перфектните терени на Английската гимназия, Спартак се мъчи и чака ли чака.

Да, помогна се на Локомотив и Ботев, нека, заслужават, но сега като помагате на Марица правете същото и за Спартак.

Кметът на Пловдив вечно мълчи, всеки мълчи за Спартак! Не Ви ли е срам, господа управници. Мислете за всички, не увъртайте, защото накрая ще Ви връхлети една синьо-бяла вълна, когато най-малко очаквате!

Бъдете мъдри, дайте нужното и на Спартак, чакаме някакво развитие около нашия дом - стадион "Тодор Диев"!

Подкрепяме да се помага на пловдивските отбори, но да се помага на всички. Локомотив и Ботев вървяха в комплект, защо не е така и за Спартак и Марица? Никой президент на клубовете не е дал свои пари в направата на стадионите!

Спартак е най-изстрадалият отбор в Пловдив и продължава да страда, докога, господа управници?!

Само Спартак
0
 
 
Кой крив, кой прав, НО кметът изобщо, ама изобщо не го е СРАМ от нищооооо...
-2
 
 
Стига сте ревали! Най-добрия стадион можехте да имате, но всяка субсидия и проект засирате. Откакто комунистическото АФД Тракия ви ограбиха титлата преди 60 години вървите надолу. Ревете на тях.
-1
 
 
Ава нали местният ''квартален бизнесмен'' миленчевият динко е голям ''баровец'' ва? Стадион щеше уж да строи ама с трици маймуни иска да храни. динго за нищо не ставаш ва прошлек. Само пари от билетчета за вхиод искаш да събираш а пари за школата да даваш йок. Изгони протежето си крумчо + урумчо великият 'президент' на реал брестник и сега плачете като вдовици за К.Р Айде с здраве и никога повече стадион да видите докато сте в Спартак. АМИН!
0
 
 
Нека ръководителите да кажат,направено ли е искане от тяхна страна за обновяване на базата по тази програма?Ако има такова,тогава да имат претенции и те.Проверете и тогава говорете!!!
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Класиране Резултати

