ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
ФК "Марица" ще кандидатства за обновяване на базата
Автор: Диана Бикова 10:46Коментари (0)0
©
Община Пловдив ще кандидатства за обновяване на базата на ФК "Марица" по Националната програма за споделено финансиране на инвестиционни спортни проекти 2025 г., финансирана от Министерството на младежта и спорта. Общинските съветници подкрепиха предложението с пълно единодушие, предава Plovdiv24.bg.

Клубът има нужда от реконструкция на южната, североизточната и част от източната трибуна, от ново футболно игрище на малко поле и обслужващи сгради. С решението си общинските съветници одобриха в бюджета на Община Пловдив за 2026 г. да се осигури необходимото съфинансиране в размер на до 945 000  лева, ако проектното предложение бъде одобрено от ММС. 

Президентът на ФК "Марица" Йордан Влашки сподели пред съветниците, че децата тренират в покъртителни условия.

"В последните 12 години се полагат много труд и усилия за обновяване на базата, съблекалните са ремонтирани няколко пъти. Трибуната всеки момент може да падне. В козирката има умрели животни. Съоръжението е морално остаряло и имаме нужда от обновяване. В последната година, откакто г-н Темелков започна да помага, ситуацията малко се подобри. 

Децата ни всеки ден посещават този стадион. Имаме около 300 деца от ФК "Марица". Имаме мъжки отбор, съставен от над 15 ученика, студенти и треньори. Мисля че се справяме доста добре. Нашата цел е да помагаме на децата на Пловдив, защото спортът изгражда характер у децата и е важно да им създадем условия. Моля гласувайте, когато дойде някой отбор от друг град да не се срамуваме" - каза Влашки в обръщението си към съветниците. 

"Не г-н Влашки трябва да ни моли за пари, а ние трябва да го молим да му дадем пари. Това е грижа за младите" - отговори Веселин Маневски.



Още по темата: общо новини по темата: 40
05.11.2025 »
04.11.2025 »
26.10.2025 »
24.10.2025 »
21.10.2025 »
19.10.2025 »
предишна страница [ 1/7 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Армейски спортен клуб по борба "Тракиец" бе удостоен с "Почетен з...
10:01 / 06.11.2025
Отпадна изслушването на граждани за продължението на бул. "Санкт ...
09:58 / 06.11.2025
Aдвокатът на Бизюрев: В кое училище децата не са си разбивали нос...
09:15 / 06.11.2025
Засилен интерес към коледния "Базар Капана"
08:17 / 06.11.2025
Делото за убийството в Цалапица започва на втора инстанция
08:09 / 06.11.2025
Световно признание за пловдивски учен с научно откритие
23:04 / 05.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Щастливи баба и дядо!
Щастливи баба и дядо!
10:53 / 05.11.2025
Пловдивчанка предупреди за измама при влизане в "Кауфланд" и други големи магазини
Пловдивчанка предупреди за измама при влизане в "Кауфланд" и други големи магазини
10:21 / 04.11.2025
Здравко от "Ритон": Положението е страшно
Здравко от "Ритон": Положението е страшно
16:40 / 04.11.2025
Хърватка: Всичко е по-скъпо, животът е труден, ако нямаш собствен апартамент и си с ниски доходи
Хърватка: Всичко е по-скъпо, животът е труден, ако нямаш собствен апартамент и си с ниски доходи
10:59 / 05.11.2025
Предприемачи: България върви към катастрофа, идват тежки времена за работещите хора
Предприемачи: България върви към катастрофа, идват тежки времена за работещите хора
09:09 / 04.11.2025
Поискаха учителската заплата да стане над 3 хиляди лева
Поискаха учителската заплата да стане над 3 хиляди лева
08:55 / 05.11.2025
Потресаваща гледка пред лъскава болница в Пловдив, човек спи на тротоара
Потресаваща гледка пред лъскава болница в Пловдив, човек спи на тротоара
11:50 / 05.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
САЩ налагат санкции на българи по закона "Магнитски"
Марица в Трета лига, сезон 2025/2026
Бюджет 2026
51-ото Народно събрание
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: