|ФК "Марица" ще кандидатства за обновяване на базата
Клубът има нужда от реконструкция на южната, североизточната и част от източната трибуна, от ново футболно игрище на малко поле и обслужващи сгради. С решението си общинските съветници одобриха в бюджета на Община Пловдив за 2026 г. да се осигури необходимото съфинансиране в размер на до 945 000 лева, ако проектното предложение бъде одобрено от ММС.
Президентът на ФК "Марица" Йордан Влашки сподели пред съветниците, че децата тренират в покъртителни условия.
"В последните 12 години се полагат много труд и усилия за обновяване на базата, съблекалните са ремонтирани няколко пъти. Трибуната всеки момент може да падне. В козирката има умрели животни. Съоръжението е морално остаряло и имаме нужда от обновяване. В последната година, откакто г-н Темелков започна да помага, ситуацията малко се подобри.
Децата ни всеки ден посещават този стадион. Имаме около 300 деца от ФК "Марица". Имаме мъжки отбор, съставен от над 15 ученика, студенти и треньори. Мисля че се справяме доста добре. Нашата цел е да помагаме на децата на Пловдив, защото спортът изгражда характер у децата и е важно да им създадем условия. Моля гласувайте, когато дойде някой отбор от друг град да не се срамуваме" - каза Влашки в обръщението си към съветниците.
"Не г-н Влашки трябва да ни моли за пари, а ние трябва да го молим да му дадем пари. Това е грижа за младите" - отговори Веселин Маневски.
