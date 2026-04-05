С много кадрови проблеми в състава си отборът на Марица (Пловдив) записа първа загуба в официален мач през 2026 година. Това стана на стадиона в Царево, където жълто-сините отстъпиха на Созопол с 1:2 в двубой от 28-ия кръг на Трета лига - Югоизточна група. От поражението на пловдивчани се възползва най-вече тимът на Несебър, който победи Родопа (Смолян) с 3:1 като гост и поведе в класирането с 3 точки разлика пред Марица.

Двубоят се игра на градския стадион в Царево поради ремонт на съоражението в Созопол. Заради много контузени футболисти щабът на маричани разполагаше едва с 15 състезатели за мача.

Марица пропусна няколко чисти положения в началото на мача, които можеха да решат рано-рано двубоя. Все пак в 22-ата минута жълто-сините поведоха в резултата. След центриране от корнер на далечна греда Николай Хаджиев върна топката в малкото наказателно поле, където капитанът Веселин Марчев отблизо реализира за 0:1.

Малко по-късно Юсеин Касов нацели страничната греда, а отбитата топка бе посрещната от Олджай Алиев, който на празна врата не успя да реализира второ попадение.

В 31-ата минута Кристофер Петров изравни при първата опасност пред вратата на пловдивчани.

В последната минута на полувремето, при нова ситуация пред вратата на домакините, топката бе избита пред голлинията.

В 64-ата минута Глен Хабимана бе точен с глава за крайното 2:1.

Марица игра в състав:

Петър Начев, Костадин Татаров, Михаил Митев, Джошуа Харис (Светлозар Джуров), Лъчезар Михайлов, Благовест Данчев, Велиян Видолов, Николай Хаджиев, Веселин Марчев - капитан, Юсеин Касов (Хасан Байрям), Олджай Алиев.