Георги Трифонов е безспорният №1 в Марица, както по голове, така и по асистенции

© Георги Трифонов е голмайстор №1 на "Марица" за есенния полусезон. Той има отбелязани общо 18 гола с екипа на своя отбор - 16 в Трета лига и 2 в турнира за Купата на България. Трифонов е и голмайстор на Трета лига - Югоизточна група с 16-те си гола.



Втори в голмайсторската листа на "жълто-сините" е Олджай Алиев с 12 попадения, като всички те са вкарани в Трета лига. Това му отрежда и второ място в общата листа на Югоизток, заедно с футболиста на "Несебър" Иван Колев.



Капитанът на "Марица" Веселин Марчев има на сметката си 9 гола, всички отбелязани за първенството в Трета лига. Опитният футболист бе опора на съотборниците си през сезона, а 9-те му попадения му отреждат 5-то място в общата листа на Трета лига - Югоизточна група, което значи, че тимът от северен Пловдив има цели трима футболисти в топ 5 на реализаторите в групата.



Велиян Видолов има отбелязани 5 гола за първенството и заема 4-та позиция в тази класация, показва статистическа справка на ПФК Марица. Той също попада в топ 10 на голмайсторите в ЮИ Трета лига, заемайки 9-то място. 6-ти е Наско Христев с 4 гола - 1 за първенство и 3 в турнира за Купата на АФЛ.



Общо "Марица" има на сметката си 62 отбелязани гола, от които 47 за първенство, 4 в турнира за Купата на България и 11 в този за Купата на АФЛ.



Георги Трифонов е и №1 по асистенции - 11. Веселин Марчев е с 9 на своята сметка. Велиян Видолов е с 5, а Олджай Алиев има 4.



С най-много изиграни мачове през есенния полусезон с екипа на "Марица" е младият полузащитник Николай Хаджиев - 25. Втори по този показател е Олджай Алиев с 22. Георги Трифонов има изиграни 21 двубоя през полусезона, колкото има и юношата на "Марица" Наско Христев. Капитанът Веселин Марчев има 20, а също толкова имат и Велиян Видолов, Благовест Данчев, Димитър Пройчев и Джошуа Харис. Христиан Димитров, Костадин Татаров и Лъчезар Михайлов записаха по 19 двубоя през есента.



При вратарите: Петър Начев има 5 сухи мрежи в изиграните 14 мача през полусезона. Любопитното е, че Начев има и една асистенция към своя актив. Младият Дениз Русев има записани 4 сухи мрежи в своите 11 мача през есента.



Трета лига - Югоизточна група - голмайстори, есенен полусезон 2025, топ 5:



1. ГЕОРГИ ТРИФОНОВ (Марица) - 16 гола



2. ОЛДЖАЙ АЛИЕВ (Марица), Иван Колев (Несебър) - 12 гола



3. Кристиян Парашкевов (Несебър) - 11 гола



4. Петър Атанасов (СФК Раковски) - 10 гола



5. ВЕСЕЛИН МАРЧЕВ (Марица), Иван Тошев (Ямбол), Мариян Тонев (Загорец) - 9 гола