Марица и Спартак дадоха отличен пример за уважение между футболни градски съперници

© Марица“ и "Спартак“ завършиха наравно – 2:2 в дербито от 18 кръг в Трета лига – Югоизточна група. Градският сблъсък се игра на изкуствения терен до Английската гимназия и предизвика сериозен интерес.



Преди началото на двубоя представители на ръководствата на двата клуба - Йордан Влашки и Денис Хасан и капитаните Веселин Марчев и Владимир Айтов размениха екипи в знак на уважение между двата клуба – хубав пример, който трябва да следват, както феновете, така и подрастващите надежди от двете школи!



Марица не влезе добре в мача и набързо допусна два леки гола, които се наложи да наваксва. С характер и себераздаване възпитаниците на Борислав Караматев успяха да изравнят сравнително рано в мача, но до неговия край решаващи се оказаха пропуските пред вратата на противника, а веднъж и гредата помогна на гостите да запазят резултата.



В 10-та минута бившият футболист на "Марица“ Свилен Щерев се възползва от ситуация, в която стражът на маричани бе излезнал напред и с красив удар от сериозна дистанция го прехвърли.



Три минути по-късно гол на Олджай Алиев бе отменен заради засада.



В 22-та минута, след центриране от корнер, топката бе избита на крака на Александър Димов, който с плътен удар удвои преднината на "Спартак".



В 38-ата минута Георги Трифонов бе точен с глава за 1:2, след като се възползва от чудесно центриране на капитана Веселин Марчев.



В 61-та минута Георги Трифонов намери отлично Олджай Алиев, който с чудесен удар изравни – 2:2.



Три минути преди края силен удар на Велиян Видолов срещна гредата.



Равенството извежда "Марица“ на върха в класирането с 41 точки, но отборът на "Несебър“ ще изиграе своя мач от кръга днес.