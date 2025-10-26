Марица разгроми Атлетик в Куклен и се върна на върха в класирането

© "Марица" победи убедително "Атлетик" в Куклен и си върна първото място във временното класиране в Трета лига - Югоизточна група. Възпитаниците на Борислав Караматев и неговия екип доминираха на стадиона в Куклен и постигнаха напълно заслужен успех с 1:4.



Победата можеше да бъде и по-изразителна, но пропуски пред вратата на домакините, а веднъж и гредата, попречиха на "жълто-сините" да стигнат и до по-изразителна победа.



Срещата в Куклен започна с опасно центриране в наказателното поле на домакините, но Олджай Алиев не успя да отиграе успешно. В 9-та минута Благовест Данчев намери чудесно Веселин Марчев, който с хубав удар откри резултата в полза на "Марица".



Още на два пъти капитанът на "Марица" можеше да отбележи втори гол, но вратарят спасяваше неговите удари. Георги Трифонов бе изведен от Велиян Видолов очи в очи с вратаря, но ударът на голмайстора на пловдивчани бе неточен и премина на около метър встрани. Пак Трифонов бе изведен майсторски от Марчев в 29-та минута, но вратарят Янко Шинлаков спаси.



Все пак в 45-та минута се стигна до втори гол. Олджай Алиев стреля, вратарят Шинлаков изби, но Велиян Видолов посрещна топката и подаде на празна врата на Георги Трифонов, който удвои.



В 48-та минута Велиян Видолов се пребори и отне топката пред наказателното поле на "баските". Младият състезател на "Марица" напредна и завърши отлично покрай вратаря за 0:3.



Влезлият през втората част Николай Хаджиев отблизо пропусна да увеличи резултата в 68-та минута. В ответната атака домакините намалиха след добър диагонален удар от средна дистанция на Илия Смилянов.



Пет минути по-късно Алиберг Коджаали от състава на "Атлетик" бе изгонен с втори жълт картон за груб фаул срещу вратаря Денис Русев. Коджаали атакува вече отигралия топката страж на "Марица" с бутоните напреди заслужено бе изгонен. Наложи се съотборници на Русев да го изнесат от терена, като той бе принудително заменен от Петър Начев.



В 86-та минута, при подаване, Хасан Байрям пропусната хитро топката за Иван Кръстев, който я пое по фланга и центрира на първа греда, където Трифонов засече за крайното 1:4.



Юношата на "Марица" Наско Христев нямаше късмет и нацели гредата в 89-та минута.



Така "Марица" отново излезе начело в класирането след загубата на "Несебър" от "Розова долина" в Мъглиж. "Жълто-сините" събраха 34 точки, с една повече от "делфините", които са втори. На 1 ноември "Марица" приема състава на "Розова долина" в Пловдив.