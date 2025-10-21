ИЗПРАТИ НОВИНА
Футболен шеф: Заклаха ни! Дори Лилчо Арсов ми се обади и каза, че отмененият ни гол е редовен
Автор: Екип Plovdiv24.bg 17:27Коментари (0)197
Шефът на третодивизионния Гигант (Съединение) Добри Козарев отправи сериозни нападки към елитния пловдивски съдия Кристиян Колев. Реакцията на клубния бос е свързана с мача срещу Марица в Пловдив, в който "гигантите" поведоха с 2:0, но отстъпиха с 2:3.

"В този мач съдиите надминаха всичко, което можеше да се очаква от тях. Този път ни заклаха, както трябва! Имам само един въпрос към главния съдия Кристиян Колев – защо не зачете гола, който отбелязахме в края на мача?! Какво стане резултатът стане 3:3?! Проблем ли е… Защо страничният, който има прекрасна видимост, не реагира?

След края на мача, дори и в момента, бивши вратари, треньори и много футболни хора, включително колеги от други клубове от нашата група, продължават да ми звънят и да са шокирани от решението на съдиите това попадение да бъде отменено. Първи ми се обади Лилчо Арсов. Ако и той не разбира от футбол и вратарство… Мнението му е, че вратарят на Марица няма контрол върху топката, не я хваща трайно и голът е напълно редовен. Ситуацията са я гледали и много съдии, те също смятат, че има гол“, коментира Добри Козарев пред официалния сайт на Гигант (Съединение).

"Аз отдавна съм си казал мнението за този съдия – Кристиян Колев. През миналия сезон ни ощети срещу Саяна, даде несъществуваща дузпа за тях, след като нашият вратар скача, избива топката и при падането събаря нападателя на Саяна… Такова чудо не бях виждал“, добавя президентът на клуба.

"Явно съдиите не очакваха, че ще поведем с 2:0 и трябваше да вземат нещата в свои ръце. Така дадоха дузпата за Марица в края на първото полувреме?! За мен никаква дузпа, след като топката рикошира от земята и удря прилепналата, подчертавам – прилепналата ръка на нашия играч до тялото. Но едно е да водим с 2:0 на полувремето, друго е да даде дузпа в 46-ата минута и Марица да върне един гол преди почивката. Ситуацията става съвсем друга“, коментира още Добри Козарев.

"Браво на Марица, момчетата играха добре, сигурно са ни надиграли в определени моменти от мача. Но и ние играхме добре, за да поведем с 2:0. Разбирам, че се борят за Втора лига, но ние не заслужаваме такова отношение от страна на съдиите“, завърши шефът на клуба от Съединение.
