ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Марица победи Левски (Карлово), единственото ново попълнение игра през второто полувреме
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:25Коментари (0)206
©
Марица записа победа във втората си контролна среща по време на зимната подготовка. "Жълто-сините" надиграха Левски (Карлово) с 4:2. Срещата се игра на изкуствения терен до Английската гимназия.

Джошуа Харис, Михаил Митев, Светлозар Джуров и Георги Петков не бяха на разположение на треньора Борислав Караматев и неговия екип поради контузии. И в този мач участие взеха много юноши от школата на клуба.

Полузащитникът Сашо Лебанов, който бе привлечен преди няколко дни, също влезе в игра през второто полувреме. Той е и първото ново попълнение в отбора на Марица.

След центриране от корнер Даниел Спасов откри резултата за пловдивчани.

Милен Танев изравни с плътен удар от средна дистанция, но Олджай Алиев отново върна преднината на маричани, възползвайки се от страхотно подаване на Велиян Видолов.

Самият Видолов удари греда 10 минути след подновяването на играта, след добри свои действия в наказателното поле на тимът от Карлово.

Малко след това Алекс Богданов се пребори за една топка на аутлинията и намери капитанът Веселин Марчев, който технично отбеляза за 3:1.

Костадин Татаров реализира за 4:1 с пета, с гръб към вратата, след центриране от фланга на Димитър Пройчев.

Марица завърши срещата с изцяло юношески състав, който също стоеше добре на терена. Пет минути преди края на двубоя отборът на Левски (Карлово) стигна до второ попадение, след като Теодор Георгиев насочи добре топката долу, до гредата.

Следващата контролна среща за Марица е в събота - гостуване на СФК "Раковски". Мачът е от 13 часа на стадион "Г. С. Раковски".

Марица игра в състав:

Петър Начев, Костадин Татаров, Димитър Пройчев, Алекс Богданов, Лъчезар Михайлов, Благовест Данчев, Велиян Видолов, Николай Хаджиев, Веселин Марчев - капитан, Даниел Спасов, Олджай Алиев (Дениз Русев, Иван Коспартов, Ангел Пеев, Мартин Задума, Валентин Маринов, Илиян Савов, Хасан Байрям, Радослав Мицев, Сашо Лебанов, Алекс Николов)
Още по темата: общо новини по темата: 63
19.01.2026
14.01.2026
10.01.2026
06.01.2026
06.01.2026
22.12.2025
предишна страница [ 1/11 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Днес празнува един от петимата пловдивчани, ставали Футболист №1 на България
 Марица поздрави голмайстора си за трансфера в Добруджа, пожела му да покори нови върхове
 Голмайсторът на Марица подсили Добруджа
 Ботев победи Марица в първата контрола за двата тима
 Марица излиза без нови попълнения в контролата срещу Ботев
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: