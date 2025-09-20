Марица с драматична победа за 104-ия рожден ден! Мачът започна със 17 минути закъснение

© Марица постигна победа с 3:2 като гост на Раковски навръх 104-ата годишнина от основаването на клуба. Успехът бе напълно заслужен с оглед на показаното от двата тима на терена, но дойде драматично, след като с човек по-малко пловдивчани допуснаха изравняване от 0:2 през второто полувреме.



Все пак справедливостта възтържествува малко преди края на мача, когато Георги Трифонов донесе победата след точно изпълненна дузпа, отсъдена за явна игра с ръка.



Мачът започна със 17 минути закъснение поради липса на охрана.



Тимът от северен Пловдив доминираше през първата част, а играта бе предимно в полето на домакините. В 10-та минута Велиян Видолов нанесе лек, но техничен и точен удар. Гредата обаче спаси домакините от попадение.



В 25-та минута Олджай Алиев откри резултата. Той действа самостоятелно на границата на наказателното поле и след няколко финта нанесе плътен удар по земя в десния ъгъл, с който даде преднина на пловдивчани.



В 44-та минута, при една от редките атаки на домакините, бившият футболист на Марица Петър Атанасов се откъсна срещу Петър Начев. Младият футболист на "жълто-сините“ Светлозар Джуров му противодейства рамо в рамо, но опитният Атанасов изигра ситуацията с рутина и спечели нарушение, а Джуров получи директен червен картон, като така Марица остана с човек по-малко. Ударът от фаул срещна стената, а това бе и последното действие за първата част.



Въпреки численото неравенство Марица започна отлично второто полувреме. В 47-ата минута Георги Трифонов пусна успореден на голлинията пас, а Веселин Марчев без забавяне засече за 0:2.



В 63-та минута Стефан Петков стреля и след рикошет топката с бавен ход се търкулна зад голлинията на вратата на Петър Начев. Голът, макар случаен, даде надежда на домакините.



В 70-та минута бившият играч на Марица Петър Атанасов напредна по левия фланг и с прехвърлящ удар изравни за 2:2.



В 83-ата минута и Стефан Петков от състава на Раковски бе отстранен от игра след нарушение.



В 88-ата минута бе отсъдена дузпа за явна игра с ръка в наказателното поле, която Георги Трифонов изпълни перфектно и така донесе заслужения успех за "Марица“ в този мач.



"Марица“ остава на върха в класирането с актив от 19 точки от 7 изиграни мача. Възпитаниците на Борислав Караматев и неговия екип все още нямат допусната загуба в шампионата. На 27 септември "жълто-сините“ приемат състава на "Созопол“. Мачът е от 17 часа на стадион "Марица“ в Пловдив.



МАРИЦА: Петър Начев, Светлозар Джуров (ЧК – 44‘), Димитър Пройчев, Лъчезар Михайлов, Иван Кръстев, Благовест Данчев, Велиян Видолов (Николай Хаджиев), Борис Тютюков (Христиан Димитров), Веселин Марчев – капитан (Наско Христев), Георги Трифонов, Олджай Алиев (Хасан Бйрям).



Треньор: Борислав Караматев