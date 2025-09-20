ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Марица с драматична победа за 104-ия рожден ден! Мачът започна със 17 минути закъснение
Автор: Екип Plovdiv24.bg 20:42Коментари (0)50
©
Марица постигна победа с 3:2 като гост на Раковски навръх 104-ата годишнина от основаването на клуба. Успехът бе напълно заслужен с оглед на показаното от двата тима на терена, но дойде драматично, след като с човек по-малко пловдивчани допуснаха изравняване от 0:2 през второто полувреме.

Все пак справедливостта възтържествува малко преди края на мача, когато Георги Трифонов донесе победата след точно изпълненна дузпа, отсъдена за явна игра с ръка.

Мачът започна със 17 минути закъснение поради липса на охрана.

Тимът от северен Пловдив доминираше през първата част, а играта бе предимно в полето на домакините. В 10-та минута Велиян Видолов нанесе лек, но техничен и точен удар. Гредата обаче спаси домакините от попадение.

В 25-та минута Олджай Алиев откри резултата. Той действа самостоятелно на границата на наказателното поле и след няколко финта нанесе плътен удар по земя в десния ъгъл, с който даде преднина на пловдивчани.

В 44-та минута, при една от редките атаки на домакините, бившият футболист на Марица Петър Атанасов се откъсна срещу Петър Начев. Младият футболист на "жълто-сините“ Светлозар Джуров му противодейства рамо в рамо, но опитният Атанасов изигра ситуацията с рутина и спечели нарушение, а Джуров получи директен червен картон, като така Марица остана с човек по-малко. Ударът от фаул срещна стената, а това бе и последното действие за първата част.

Въпреки численото неравенство Марица започна отлично второто полувреме. В 47-ата минута Георги Трифонов пусна успореден на голлинията пас, а Веселин Марчев без забавяне засече за 0:2.

В 63-та минута Стефан Петков стреля и след рикошет топката с бавен ход се търкулна зад голлинията на вратата на Петър Начев. Голът, макар случаен, даде надежда на домакините.

В 70-та минута бившият играч на Марица Петър Атанасов напредна по левия фланг и с прехвърлящ удар изравни за 2:2.

В 83-ата минута и Стефан Петков от състава на Раковски бе отстранен от игра след нарушение.

В 88-ата минута бе отсъдена дузпа за явна игра с ръка в наказателното поле, която Георги Трифонов изпълни перфектно и така донесе заслужения успех за "Марица“ в този мач.

"Марица“ остава на върха в класирането с актив от 19 точки от 7 изиграни мача. Възпитаниците на Борислав Караматев и неговия екип все още нямат допусната загуба в шампионата. На 27 септември "жълто-сините“ приемат състава на "Созопол“. Мачът е от 17 часа на стадион "Марица“ в Пловдив.

МАРИЦА: Петър Начев, Светлозар Джуров (ЧК – 44‘), Димитър Пройчев, Лъчезар Михайлов, Иван Кръстев, Благовест Данчев, Велиян Видолов (Николай Хаджиев), Борис Тютюков (Христиан Димитров), Веселин Марчев – капитан (Наско Христев), Георги Трифонов, Олджай Алиев (Хасан Бйрям).

Треньор: Борислав Караматев
Още по темата: общо новини по темата: 28
20.09.2025
18.09.2025
14.09.2025
07.09.2025
02.09.2025
01.09.2025
предишна страница [ 1/5 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Честито! 104 години от основаването на футболен клуб Марица (Пловдив)
 БФС - Пловдив глоби треньора на Марица и наказа един футболист на "жълто-сините"
 Марица U14 громи с 5 гола в Стара Загора и е лидер с 2 поредни победи
 ПФК Марица: Оставаме на върха в класирането! Лошо впечатление направи слабото представяне на главния съдия
 Привлечен от Ботев дебютира с гол и асистенция за Марица при победа с 5:1 над Спартак
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: