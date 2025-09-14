ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
ПФК Марица: Оставаме на върха в класирането! Лошо впечатление направи слабото представяне на главния съдия
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:24Коментари (0)158
©
"Марица" постигна успех с 4:1 над гостуващия тим на "Секирово" (Раковски) с 4:1. Двубоят се игра на стадиона в северен Пловдив и бе част от 7 кръг в Трета лига - Югоизточна група. Възпитаниците на Борислав Караматев и неговия екип заслужено победиха, след като отбелязаха четири попадения, удариха две греди и изпуснаха още положения пред вратата на гостите, а от 69-та минута играха и с човек по-малко.

Даниел Спасов не бе на линия за този мач. Той получи тежка травма на глезена в предишния мач на "Марица" в Хасково. Светлозар Джуров също отсъстваше поради контузия.

В 16-та минута Георги Трифонов се възползва от добър пас на Николай Хаджиев, напредна отдясно, преодоля двама бранители, навлизайки в наказателното поле и с удар в близкия ъгъл откри резултата в полза на "Марица".

В 31-ата минута Видолов напредна по левия фланг и намери отлично Веселин Марчев, който стреля, но топката се отби в гредата. Повторният удар на Марчев бе неточен.

В края на първото полувреме Велиян Видолов намери отлично Георги Трифонов по левия фланг. Голмайсторът напредна и със силен диагонален удар вкара за 2:0.

Втората част започна чудесно за "Марица". В 47-та минута Георги Трифонов и Олджай Алиев комбинираха, а Алиев технично завърши за 3:0.

Три минути по-късно гостите намалиха чрез Николай Стрехин, който отбеляза с премерен удар в долния ъгъл.

В 53-та минута капитанът Веселин Марчев центрира, а Георги Трифонов засече силно и без забавяне, но за втори път гредата се оказа верен помощник на Марио Белев.

В 69-та минута Джошуа Харис получи червен картон за спъване на играч, който навлизаше в полето на пловдивчани, по фланга, на скорост. Ситуацията вдъхна надежди на гостите и те опитаха да променят негативния за тях резултат, но успяха да стигнат само до една голова ситуация. Николай Стрехин стреля над гредата седем минути преди края на мача.

Макар и с човек по-малко "жълто-сините" атакуваха при всеки удобен шанс за това. В 86-та минута, при контра на маричани, Борис Тютюков намери Георги Трифонов, който покачи на 4:1 и оформи крайния резултат, както и своя хеттрик.

Лошо впечатление направи слабото представяне на главния съдия Николай Запрянов, който изнерви мача с грешни или закъсняли решения, отбелязаха от ПФК Марица.

"Марица" остава на върха в класирането, като вече е едноличен лидер с актив от 16 точки от 6 мача. В следващия кръг "жълто-сините" ще гостуват на "Раковски".

МАРИЦА: Дениз Русев, Димитър Пройчев, Лъчезар Михайлов, Костадин Татаров, Джошуа Харис, Благовест Данчев, Велиян Видолов (Христиан Димитров), Николай Хаджиев (Иван Кръстев), Георги Трифонов (Наско Христев), Веселин Марчев - капитан (Хасан Байрям), Олджай Алиев (Борис Тютюков). РЕЗЕРВИ: Петър Начев, Илиян Савов.

Треньор: Борислав Караматев
Още по темата: общо новини по темата: 25
07.09.2025
02.09.2025
01.09.2025
24.08.2025
12.08.2025
11.08.2025
предишна страница [ 1/5 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Привлечен от Ботев дебютира с гол и асистенция за Марица при победа с 5:1 над Спартак
 Марица удари Ботев 2002 и се класира за основната фаза за Купата на БФС
 Марица с ценна победа при гостуването си на ОФК Хасково
 Юношите на Марица с 3 победи и равенство по време на лагер в Несебър
»
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: