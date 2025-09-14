ПФК Марица: Оставаме на върха в класирането! Лошо впечатление направи слабото представяне на главния съдия

© "Марица" постигна успех с 4:1 над гостуващия тим на "Секирово" (Раковски) с 4:1. Двубоят се игра на стадиона в северен Пловдив и бе част от 7 кръг в Трета лига - Югоизточна група. Възпитаниците на Борислав Караматев и неговия екип заслужено победиха, след като отбелязаха четири попадения, удариха две греди и изпуснаха още положения пред вратата на гостите, а от 69-та минута играха и с човек по-малко.



Даниел Спасов не бе на линия за този мач. Той получи тежка травма на глезена в предишния мач на "Марица" в Хасково. Светлозар Джуров също отсъстваше поради контузия.



В 16-та минута Георги Трифонов се възползва от добър пас на Николай Хаджиев, напредна отдясно, преодоля двама бранители, навлизайки в наказателното поле и с удар в близкия ъгъл откри резултата в полза на "Марица".



В 31-ата минута Видолов напредна по левия фланг и намери отлично Веселин Марчев, който стреля, но топката се отби в гредата. Повторният удар на Марчев бе неточен.



В края на първото полувреме Велиян Видолов намери отлично Георги Трифонов по левия фланг. Голмайсторът напредна и със силен диагонален удар вкара за 2:0.



Втората част започна чудесно за "Марица". В 47-та минута Георги Трифонов и Олджай Алиев комбинираха, а Алиев технично завърши за 3:0.



Три минути по-късно гостите намалиха чрез Николай Стрехин, който отбеляза с премерен удар в долния ъгъл.



В 53-та минута капитанът Веселин Марчев центрира, а Георги Трифонов засече силно и без забавяне, но за втори път гредата се оказа верен помощник на Марио Белев.



В 69-та минута Джошуа Харис получи червен картон за спъване на играч, който навлизаше в полето на пловдивчани, по фланга, на скорост. Ситуацията вдъхна надежди на гостите и те опитаха да променят негативния за тях резултат, но успяха да стигнат само до една голова ситуация. Николай Стрехин стреля над гредата седем минути преди края на мача.



Макар и с човек по-малко "жълто-сините" атакуваха при всеки удобен шанс за това. В 86-та минута, при контра на маричани, Борис Тютюков намери Георги Трифонов, който покачи на 4:1 и оформи крайния резултат, както и своя хеттрик.



Лошо впечатление направи слабото представяне на главния съдия Николай Запрянов, който изнерви мача с грешни или закъсняли решения, отбелязаха от ПФК Марица.



"Марица" остава на върха в класирането, като вече е едноличен лидер с актив от 16 точки от 6 мача. В следващия кръг "жълто-сините" ще гостуват на "Раковски".



МАРИЦА: Дениз Русев, Димитър Пройчев, Лъчезар Михайлов, Костадин Татаров, Джошуа Харис, Благовест Данчев, Велиян Видолов (Христиан Димитров), Николай Хаджиев (Иван Кръстев), Георги Трифонов (Наско Христев), Веселин Марчев - капитан (Хасан Байрям), Олджай Алиев (Борис Тютюков). РЕЗЕРВИ: Петър Начев, Илиян Савов.



Треньор: Борислав Караматев