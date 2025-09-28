ИЗПРАТИ НОВИНА
Марица запази мястото си на върха, 16-годишен дебютира при класическа победа
Автор: Екип Plovdiv24.bg 13:25Коментари (0)196
©
"Марица" постигна класическа победа с 3:0 над "Созопол" в среща от 9 кръг от шампионата в Трета лига - Югоизточна група, която се игра на стадиона в "Кършияка".

Дебют за жълто-сините записа 16-годишният Алекс Богданов. В игра се появиха Илиян Савов, Хасан Байрям и Наско Христев - също възпитаници на ДЮШ на клуба. Наско Христев дори успя да се разпише в края на двубоя.

Още в 3-ата минута, след многоходова комбинация, топката достигна до Джошуа Харис, който матира защитата на гостите с пас зад нея, където с изненадващ заход Олджай Алиев овладя сам срещу вратаря Петър Рахнев, преодоля го и отбеляза за 1:0.

В 52-ата минута капитанът на "Марица" Веселин Марчев отбеляза попадение, но то не бе зачетено заради засада.

В 69-ата минута Георги Трифонов получи на скорост по левия фланг, напредна, надигра с топка капитана на гостите Диян Молдованов и пусна успореден на голлинията пас към Веселин Марчев в наказателното поле. Капитанът на "Марица" с лекота отблизо завърши за 2:0.

Наско Христев успя да се разпише в продължението на мача, оформяйки крайния резултат 3:0, след пас на Георги Трифонов и добри свои действия с топката.

"Марица" остава на върха в класирането с актив от 22 точки от 8 изиграни мача. Възпитаниците на Борислав Караматев и неговия екип са единствения отбор в групата без допусната загуба.

В среща от междинния 10-ти кръг, в сряда, от 17 часа, "жълто-сините" ще гостуват на "Родопа" в Смолян. Следващата събота, 4 октомври, маричани ще приемат "Левски" (Карлово).

МАРИЦА: Петър Начев, Костадин Татаров, Димитър Пройчев (Алекс Богданов), Лъчезар Михайлов (Иван Кръстев), Джошуа Харис, Благовест Данчев, Велиян Видолов (Илиян Савов), Николай Хаджиев, Веселин Марчев - капитан (Хасан Байрям), Олджай Алиев (Наско Христев), Георги Трифонов.

Треньор: Борислав Караматев
