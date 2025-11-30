ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Младият тим на Марица надскочи очакванията и се превърна в основен претендент за първото място
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:52Коментари (0)225
©
"Марица" записа равенство 2:2 при гостуването си на "Загорец" (Нова Загора) в мач от последния за есенния дял на шампионата 19-и кръг в Трета лига - Югоизточна група. Мачът се игра на тежък терен на стадиона в Нова Загора и предложи много битка. Калта и локвите по терена не позволиха на двата отбора, които иначе играят добър футбоол, да покажат някакви технически умения.

Дениз Русев застана под рамката на вратата за "Марица". Решението бе взето в последния момент с оглед здравословното състояние на двамата вратари. Русев направи много силен мач и се отличи с няколко ключови намеси.

Първата част бе равностойна, с поделено надмощие в отделни епизоди. В 27-та минута "Марица" излезе напред в резултата. След добре изпълнен корнер Михаил Митев отклони с глава, а Георги Трифонов от воле откри резултата.

Само 3 минути по-късно домакините изравниха. Адриан Гиргинов бе точен, след атака по фланга, завършена със силен, плътен удар в близкия ъгъл на вратаря Денис Русев.

На полувремето времето се влоши и заваля пороен дъжд, който не остави шанс на играчите на двата отбора да покажат своите възможности. Калта и локвите бяха почти непреодолими препятствия пред 22-ата състезатели.

Домакините започнаха по-добре втората част и стигнаха до второ попадение. След двоен рикошет, извадена топка от фланга по земя през куп от играчи бе посрещната от Теодор Николов, който отблизо, почти на празна врата отбеляза за 2:1.

Последваха силни минути за пловдивчани. В 65-та минута Георги Трифонов намери Велиян Видолов, който навлезе по диагонал в наказателното поле, преодолявайки двама съперникови футболисти и с плътен удар по диагонала в далечния ъгъл изравни.

До края на мача "жълто-сините" бяха по-активните, но пък домакините имаха две отлични възможности за гол, като при втората Дениз Русев успя да спре топката на голлинията. В крайна сметка срещата приключи наравно 2:2, а във финалните минути Стилиян Шатов от "Загорец" извърши грубо нарушение и беше отстранен с червен картон.

"Марица" завършва есенния полусезон на втората позиция с 42 точки. Младият тим надскочи очакванията и с представянето си се превърна в основен претендент за първото място.

Тимът постигна 13 победи, записа 3 равенства и допусна само 2 загуби. Така съставът на Борислав Караматев и неговия екип имат отлична стартова позиция за пролетния полусезон, когато предстоят още 19 шампионатни мача.

МАРИЦА: Дениз Русев, Костадин Татаров, Димитър Пройчев, Михаил Митев, Джошуа Харис, Христиан Димитров (Николай Хаджиев), Велиян Видолов (Даниел Спасов), Благовест Данчев, Олджай Алиев (Наско Христев), Георги Трифонов, Веселин Марчев - капитан. РЕЗЕРВИ: Петър Начев, Лъчезар Михайлов, Светлозар Джуров, Илиян Савов, Хасан Байрям. Ст.треньор: Борислав Караматев
Още по темата: общо новини по темата: 52
27.11.2025
23.11.2025
21.11.2025
16.11.2025
12.11.2025
11.11.2025
предишна страница [ 1/9 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Кочев "жегна" Марица: Не трябва да се омаловажава успеха с това, че играеш с юноши! Вратарят ни, който спаси дузпите, също е юноша
 Силно подмладеният тим на Марица отпадна след дузпи от турнира за Купата на АФЛ
 Юношите на Атлетик (Куклен) бяха на косъм от сензацията срещу Марица
 Вторият отбор на Марица разгроми Първомай и запази преднината си на върха
 Марица и Спартак дадоха отличен пример за уважение между футболни градски съперници
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: