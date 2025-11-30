Младият тим на Марица надскочи очакванията и се превърна в основен претендент за първото място

© "Марица" записа равенство 2:2 при гостуването си на "Загорец" (Нова Загора) в мач от последния за есенния дял на шампионата 19-и кръг в Трета лига - Югоизточна група. Мачът се игра на тежък терен на стадиона в Нова Загора и предложи много битка. Калта и локвите по терена не позволиха на двата отбора, които иначе играят добър футбоол, да покажат някакви технически умения.



Дениз Русев застана под рамката на вратата за "Марица". Решението бе взето в последния момент с оглед здравословното състояние на двамата вратари. Русев направи много силен мач и се отличи с няколко ключови намеси.



Първата част бе равностойна, с поделено надмощие в отделни епизоди. В 27-та минута "Марица" излезе напред в резултата. След добре изпълнен корнер Михаил Митев отклони с глава, а Георги Трифонов от воле откри резултата.



Само 3 минути по-късно домакините изравниха. Адриан Гиргинов бе точен, след атака по фланга, завършена със силен, плътен удар в близкия ъгъл на вратаря Денис Русев.



На полувремето времето се влоши и заваля пороен дъжд, който не остави шанс на играчите на двата отбора да покажат своите възможности. Калта и локвите бяха почти непреодолими препятствия пред 22-ата състезатели.



Домакините започнаха по-добре втората част и стигнаха до второ попадение. След двоен рикошет, извадена топка от фланга по земя през куп от играчи бе посрещната от Теодор Николов, който отблизо, почти на празна врата отбеляза за 2:1.



Последваха силни минути за пловдивчани. В 65-та минута Георги Трифонов намери Велиян Видолов, който навлезе по диагонал в наказателното поле, преодолявайки двама съперникови футболисти и с плътен удар по диагонала в далечния ъгъл изравни.



До края на мача "жълто-сините" бяха по-активните, но пък домакините имаха две отлични възможности за гол, като при втората Дениз Русев успя да спре топката на голлинията. В крайна сметка срещата приключи наравно 2:2, а във финалните минути Стилиян Шатов от "Загорец" извърши грубо нарушение и беше отстранен с червен картон.



"Марица" завършва есенния полусезон на втората позиция с 42 точки. Младият тим надскочи очакванията и с представянето си се превърна в основен претендент за първото място.



Тимът постигна 13 победи, записа 3 равенства и допусна само 2 загуби. Така съставът на Борислав Караматев и неговия екип имат отлична стартова позиция за пролетния полусезон, когато предстоят още 19 шампионатни мача.



МАРИЦА: Дениз Русев, Костадин Татаров, Димитър Пройчев, Михаил Митев, Джошуа Харис, Христиан Димитров (Николай Хаджиев), Велиян Видолов (Даниел Спасов), Благовест Данчев, Олджай Алиев (Наско Христев), Георги Трифонов, Веселин Марчев - капитан. РЕЗЕРВИ: Петър Начев, Лъчезар Михайлов, Светлозар Джуров, Илиян Савов, Хасан Байрям. Ст.треньор: Борислав Караматев