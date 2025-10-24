© виж галерията ПФК Марица изказва своята искрена благодарност към нашия дългогодишен партньор Радослав Куцев и неговата фирма "Фрут Корект“. Философията на компанията е да инвестира в развитието на местния спорт и общност, като пример за отговорен бизнес с активна гражданска позиция. За пореден път те показаха своята подкрепа към жълто-синята общност, похвалиха се от клуба.



Ето какво още информираха по темата от ПФК Марица:



Благодарение на тяхната ангажираност и помощ, беше извършена важна процедура по машинно пресяване на тревната настилка на главния и помощния терен на нашия клуб.



Целта е да се подобри качеството на терените и да се осигурят още по-добри условия както за нашите футболисти, така и за всички отбори, които предстои да посрещнем на нашия стадион.



Жестът на г-н Куцев е поредното доказателство за неговата постоянна и безрезервна подкрепа към клуба, която не спира през годините - дори и днес, когато Марица има до себе си финансов благодетел и още много нови партньори и приятели.



Изказваме благодарност и към фирмата, която предостави техниката за извършване на пресяването, както и към всички наши спонсори и съмишленици, които продължават да вярват и да помагат на жълто-синята идея.



Призоваваме всеки, който желае да стане част от нашето семейство и да подкрепи клуба, да се свърже с нас, защото заедно правим Марица още по-силна!